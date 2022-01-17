Ажіотаж в будівлі мерії виник через день народження очільника Одеси. 17 січня Геннадію Труханову виповнилося 57 років.

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Привітання Труханова

Апаратна нарада в Одеській міськраді розпочалася з пісень і привітань. У залу засідань прийшли музиканти з гітарами, які виконали "Одессита Мишку" на честь Труханова. Ім'я у пісні змінили на "Гену".

Довідка. "Одессит Мишка" – популярна в часи Другої світової війни пісня, яка стала відомою завдяки радянському артисту Леоніду Утьосову.

Серед виконавців помітили одеського співака Валентина Кубу. Він – відомий плейлистом у стилі російського шансону. Саме така музика лунала в Одеській мерії під час привітання.

Музиканти також зробили матеріальний подарунок Геннадію Труханову. Вони вручили йому кепку і шалик, в яких іменинник одразу сфотографувався.

Дивіться відео: як вітали Геннадія Труханова в мерії Одеси під шансон

Після музичного номера, мера Одеси привітав голова місцевої облдержадміністрації Сергій Гриневецький. Він подарував Труханову 3 книги:

"Психологію впливу" Роберта Чалдіні;

"Правила успіху" Джека Кенфілда;

"Ніколи не здавайтесь" Вінстона Черчилля.

Справа проти Геннадія Труханова

Мера Одеси Геннадія Труханова та 15 високопосадовців з його оточення підозрюють у справі про заволодіння земельними ділянками в місті. Внаслідок розкрадання землі, держава зазнала збитків на 689 мільйонів гривень.

Міському голові та ще 5 людям інкримінують створення злочинної організації, яка контролювала владу в Одесі. Мовиться про видання територій під забудову "своїм" компаніям, незаконну приватизацію майна та розкрадання бюджетних коштів.

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Раніше суд обрав запобіжний захід Геннадію Труханову. За нього вніс 30 мільйонів гривень застави проросійський бізнесмен і нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Новинський.