Об этом сообщает исполняющий обязанности мэра Одессы Игорь Коваль.

Смотрите также: Россияне всю ночь и утром атаковали Запорожье: разрушенные дома, есть пострадавшие

Что говорят власти о трагическом случае?

Трагический случай произошел во время воздушной тревоги и работы сил противовоздушной обороны по отражению российской атаки.

По информации Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, вызов на линию "103" поступил в 12:15. Первая бригада медиков прибыла на место уже в 12:27, вторая — в 12:30, а третья — в 12:34. Несмотря на то, что женщина на момент прибытия врачей не подавала признаков жизни, медики еще около 40 минут проводили реанимационные мероприятия, однако спасти ее не удалось.

Исполняющий обязанности мэра Одессы Игорь Коваль выразил соболезнования родным погибшей и подчеркнул, что пляж, на котором произошла трагедия, не входит в перечень официально открытых для отдыха мест.

Призываю жителей и гостей города пользоваться только официально разрешенными зонами отдыха, к которым, по состоянию на сегодня, пляж, на котором произошла трагедия, не относится. Но даже в разрешенных местах безопасность должна быть превыше всего. Во время воздушной тревоги, которая сегодня была объявлена, в частности, через систему оповещения с громкоговорителями, необходимо было немедленно покинуть пляж и море и направиться в укрытия,

– заявил чиновник.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело. В рамках расследования правоохранители должны установить все обстоятельства происшествия и дать правовую оценку действиям ответственных лиц, в частности арендатора пляжа.

В то же время в администрации подчеркнули, что главной причиной трагедии остается российская вооруженная агрессия и постоянные атаки на мирные украинские города. Жителей и гостей Одессы в очередной раз призвали строго соблюдать правила безопасности и немедленно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Что известно об атаке на Одессу?

Во время очередной российской атаки на Одесскую область 23 июня ударные беспилотники пролетали над побережьем Одессы, где в это время находились отдыхающие.

В результате вражеского удара на одном из пляжей погибла 26-летняя женщина. Также ранения получил 39-летний мужчина, которому оказали необходимую медицинскую помощь.

Как сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер, информация о возможных других пострадавших уточняется. На месте происшествия работали медики, спасатели и правоохранители.

Очевидцы рассказывают, что во время воздушной тревоги над побережьем слышался характерный звук дронов и работа сил противовоздушной обороны. Из-за угрозы среди людей возникла паника, ведь беспилотники летели над местами массового отдыха гражданских лиц.