Про це повідомляє виконуючий обов'язки міського голови Одеси Ігор Коваль.

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Що кажуть у владі про трагічний випадок?

Трагічний випадок стався під час повітряної тривоги та роботи сил протиповітряної оборони з відбиття російської атаки.

За інформацією Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, виклик на лінію "103" надійшов о 12:15. Перша бригада медиків прибула на місце вже о 12:27, друга – о 12:30, а третя – о 12:34. Попри те, що жінка на момент прибуття лікарів не подавала ознак життя, медики ще близько 40 хвилин проводили реанімаційні заходи, однак врятувати її не вдалося.

Виконувач обов'язків міського голови Одеси Ігор Коваль висловив співчуття рідним загиблої та наголосив, що пляж, на якому сталася трагедія, не входить до переліку офіційно відкритих для відпочинку локацій.

Закликаю мешканців та гостей міста користуватись лише офіційно дозволеними зонами відпочинку, до яких, станом на сьогодні, пляж, на якому сталася трагедія, не діє. Але навіть у дозволених місцях понад безпека має бути усе. Під час повітряної тривоги, яка сьогодні була оголошена, зокрема, через систему оповіщення з гучномовцями, необхідно було знову припинити пляж та море і прямувати до укриттів,

– заявив посадовець.

За фактом трагедії зареєстровано кримінальне провадження. У межах розслідування правоохоронці мають встановити всі обставини події та надати правову оцінку діям відповідальних осіб, зокрема орендаря пляжу.

Водночас в адміністрації підкреслили, що головною причиною трагедії залишається російська збройна агресія та постійні атаки по мирних українських містах. Мешканців і гостей Одеси вкотре закликали суворо дотримуватися правил безпеки та негайно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Що відомо про атаку по Одесі?

Під час чергової російської атаки на Одещину 23 червня ударні безпілотники пролітали над узбережжям Одеси, де в цей час перебували відпочивальники.

Внаслідок ворожого удару на одному з пляжів загинула 26-річна жінка. Також поранення отримав 39-річний чоловік, якому надали необхідну медичну допомогу.

Як повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, інформація щодо можливих інших постраждалих уточнюється. На місці події працювали медики, рятувальники та правоохоронці.

Очевидці розповідають, що під час повітряної тривоги над узбережжям було чути характерний звук дронів та роботу сил протиповітряної оборони. Через загрозу серед людей виникла паніка, адже безпілотники рухалися над місцями масового відпочинку цивільних.