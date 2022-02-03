Это произошло примерно в половине десятого вечера 2 февраля. Впоследствии запись ДТП была обнародована в сети.

Также читайте Под Одессой мужчина пришел с заявлением о краже в полицию и скончался в туалете райотдела

Служащие не нарушали правила

Автомобили двигались по проспекту Мира и улице Данченко. Как раз на их перекрестке произошло столкновение. На записи видно, что служебный транспорт ехал на зеленый сигнал светофора.

Скорость обоих автомобилей была небольшой, и они сразу начали пытаться затормозить. Однако среагировать уже никто не успел.

Сообщаем жителям города, что возможна задержка на вызовах, так как в ближайшие дни будет работать одна группа быстрого реагирования,

– добавили в муниципальной охране города.

О пострадавших ничего не сообщали, возможно, что никто не пострадал. Также не сообщили, вызвали ли на место столкновения правоохранителей.

Автомобиль муниципальной охраны столкнулся с легковушкой: смотрите видео

Несколько других ДТП со служебными автомобилями

28 ноября сообщили об аварии, которую устроили львовские патрульные. Они на служебной Skoda протаранили автомобиль на улице Шота Руставели. Поврежденный автомобиль отлетел и как в "эффекту домино" повредил еще 3 припаркованные легковушки. За это полицейский заплатил 850 гривен штрафа.

А 16 ноября произошла авария с участием патрульных в Киеве. Они столкнулись с другим автомобилем на пересечении улиц Жилянской и Саксаганского. Как следствие, сильно пострадали Volkswagen Polo и Renault Duster. К счастью, люди в ДТП не пострадали.

В Одесской области 14 ноября произошла крайне необычная авария. Там правоохранители приехали на место пожара и преградили дорогу. Это было нужно, чтобы гражданский транспорт не мешал работе ГСЧС. Однако автомобиль правоохранителей протаранил легковушку, за рулем которой был пьяный местный житель.

Читайте текст сообщения сообщества Муниципального караула Черноморска:

02.02.2022 года на перекрестке пр-та Мира и улицы Данченко произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля КУ "Муниципальная охрана".

Ремонт автотранспортного средства будет покрыт страховой компанией.

Сообщаем жителям города, что возможна задержка на вызовах, так как в ближайшие дни будет работать одна группа быстрого реагирования.

Спасибо за понимание.