Це сталося приблизно о пів на 10 годину вечора 2 лютого. Згодом запис ДТП оприлюднили в мережі.

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Службовці не порушували правила

Автомобілі рухалися по проспекті Миру та вулиці Данченка. Якраз на їхньому перехресті й відбулося зіткнення. На записі помітно, що службовий транспорт їхав на зелений сигнал світлофора.

Швидкість обох автівок була невеликою та вони одразу намагалися загальмувати. Проте спинитися вже ніхто не встиг.

Через аварію у роботі "муніципалів" найближчим часом можуть бути збої. Усе через пошкоджене авто і зменшення груп реагування.

Повідомляємо жителів міста, що можлива затримка на викликах, позаяк найближчими днями тимчасово працюватиме одна група швидкого реагування,

– додали в муніципальній варті міста.

Про потерпілих нічого не повідомляли, тому, ймовірно, ніхто не постраждав. Також не повідомили, чи викликали на місце зіткнення правоохоронців.

Авто муніципальної варти зіткнулося з легковиком: дивіться відео

Кілька інших ДТП зі службовими авто

28 листопада повідомили про автотрощу, яку влаштували львівські патрульні. Вони на службовій Skoda протаранили автомобіль на вулиці Шота Руставелі. Пошкоджена автівка відлетіла та за ефектом доміно пошкодилися ще 3 припарковані легковики. За це правоохоронець заплатив 850 гривень штрафу.

А 16 листопада сталася аварія за участі патрульних у Києві. Вони зіткнулися з іншим авто на перетині вулиць Жилянської та Саксаганського. Як наслідок, сильно побилися Volkswagen Polo та Renault Duster. На щастя, люди в ДТП не постраждали.

На Одещині 14 листопада сталася вкрай незвична аварія. Там правоохоронці приїхали на місце пожежі та перегородили дорогу. Це було потрібно, щоб цивільний транспорт не заважав роботі ДСНС. Проте автомобіль правоохоронців протаранив легковик, за кермом якого був п'яний місцевий мешканець.

Читайте текст допису спільноти Муніципальної варти Чорноморська:

02.02.2022 року на перехресті пр-ту Миру та вулиці Данченка сталася дорожньо-транспортна пригода за участі службового автомобіля КУ "Муніципальна варта".

Ремонт автотранспортного засобу буде покритий страховою компанією.

Повідомляємо жителів міста, що можлива затримка на викликах, позаяк найближчими днями тимчасово працюватиме одна група швидкого реагування.

Дякуємо за розуміння.