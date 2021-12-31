По информации местной полиции, женщина переходила дорогу. Как можно заметить на фото с места происшествия, одесситка пыталась пересечь проезжую часть вне перехода.

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Обстоятельства ДТП

Следствие установило, что водитель Subaru двигался по улице Бочарова со стороны проспекта Добровольского. Именно в этот момент он сбил женщину.

К сожалению, от полученных травм женщина умерла на месте. Дело было передано в полицию.

В Суворовском районе Одессы водитель авто сбил женщину / Фото Нацполиции

Другие смертельные происшествия

Жуткое ДТП произошло на трассе Одесса – Киев вечером 24 декабря. Лейтенант ВСУ сел нетрезвым за руль и вызвал столкновение.

Нетрезвый военный влетел в дерево на трассе Одесса – Киев / Фото "Х***а Одесса"

Предварительно известно, что водитель не справился с управлением и уехал за пределы дороги. Он двигался с большой скоростью и врезался в дерево. Однако столкновение не было лобовым, поэтому водитель выжил.

Смертельное ДТП произошло в Одесской области возле поселка Доброслав. Столкнулись сразу 3 грузовика, погибли 2 водителя.

В Одесской области столкнулись 3 грузовика / Фото Нацполиции

Руководитель фуры МAN хотел объехать припаркованный на обочине легковой автомобиль и выехал на встречную полосу. Там он врезался в другой грузовик той же марки.

В то же время позади первой фуры ехала еще одна марка DAF. Она также врезалась в два других грузовика. Водитель DAF выжил.