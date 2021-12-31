За інформацією місцевої поліції, жінка переходила дорогу. Як можна помітити на фото з місця автопригоди, одеситка намагалася перетнути проїжджу частину поза переходом.

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Обставини ДТП

Слідство встановило, що водій Subaru рухався вулицею Бочарова з боку проспекту Добровольського. Саме у цей момент він збив жінку.

На жаль, від отриманих травм жінка загинула на місці. Справу передали до поліції.

Інші смертельні автопригоди

Моторошна ДТП сталася на трасі Одеса – Київ ввечері 24 грудня. Лейтенант ЗСУ сів нетверезим за кермо та спричинив зіткнення.



Нетверезий військовий влетів у дерево на трасі Одеса - Київ / Фото "Х***а Одеса"

Попередньо відомо, що водій не впорався з керуванням та виїхав за межі дороги. Він рухався з чималою швидкістю та врізався у дерево. Однак зіткнення не було лобовим, тож водій вижив.

Смертельна ДТП сталася на Одещині біля селища Доброслав. Зіткнулися одразу 3 вантажівки, загинуло 2 водіїв.



На Одещині зіткнулися 3 вантажівки / Фото Нацполіції

Керманич фури МAN хотів об'їхати легковий автомобіль, який припаркували на узбіччі, та виїхав на зустрічну смугу. Там він врізався в іншу вантажівку тієї ж марки.

Водночас позаду першої фури їхала ще одна, марки DAF. Вона також врізалася в дві інші вантажівки. Водій DAF вижив.