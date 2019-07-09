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      Одеса, як і інші 80% міст в Україні – сьогодні під владою криміналітету, – Садовий

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      Лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий
      Лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий / 24 канал

      "Самопоміч" пропонує вивести українські міста з-під впливу кримінальних формувань. Представники партії мають успішний досвід боротьби з криміналітетом, там, де працюють в опозиції. А де "Самопоміч" у владі – там панує успіх та розвиток міст.

      Про це лідер "Самопомочі", перший номер виборчого списку партії Андрій Садовий написав у своєму Facebook.

      "Вчора суд відхилив ряд доказів у справі мера Одеси Труханова. Серед них один із головних – експертиза, яка вказує на те, що місто купило будівлю заводу "Краян" за завищеною ціною. Сьогодні вже оголосив йому виправдувальний вирок. Одеса, як і інші 80% міст в Україні – сьогодні під владою криміналітету. Такого ж, як Труханов, його господарі та підлеглі чиновники", – написав Садовий.

      І додав, що більшість людей в "Самопомочі" пройшли вишкіл місцевим самоврядуванням. Вони мають досвід боротьби із "трухановими" в Одесі, Харкові, Запоріжжі, Херсоні і багатьох інших містах і містечках.

      Тому розвиток міст і громад – один з основний пріоритетів програми "Самопомочі". Зокрема, партія пропонує забезпечити спроможність об’єднаних громад реальними правами та ресурсами, залишити 50% зібраних на місці податків у громадах та забезпечити рівний доступ до податку на доходи фізичних осіб.

      "Ми стимулюватимемо створення міських агломерацій, щоб використати потужність великих міст для розвитку регіонів і повернемо Києву місцеве самоврядування, ухваливши новий закон про столицю", – наголошує лідер "Самопомочі".

      З повною програмою партії можна ознайомитися на сайті: https://bit.ly/2RQpqAP

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      Теги: Новини України
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