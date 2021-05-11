На Одещині чоловік підпалив сусідку: вона – у важкому стані
На Одещині жінка хотіла розняти подружжя під час сварки. П'яний чоловік облив сусідку легкозаймистою сумішшю та підпалив.
Джерело:Нацполіція
Жінку госпіталізували до лікарні у важкому стані. Чоловіка затримали: наразі він перебуває у слідчому ізоляторі.
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Що відомо про інцидент
- Надзвичайна подія трапилась в Ананьївській ОТГ на Одещині.
- Агресивно налаштований 54-річний чоловік у нетверезому стані погрожував вбити свою дружину.
- 37-річна сусідка втрутилась у подружню чвару: чоловік облив її та кинув запальничку.
- Жінка горіла живцем: її гасили жителі села, коли почули крики про допомогу.
- Її доправили до лікарні у край важкому стані з опіками шиї, тулуба, рук і ніг.
- Медики повідомляють, що стан постраждалої є стабільно важким.
Місце інциденту / Фото Нацполіції
Яка відповідальність передбачена за ці дії
Наразі вирішують питання про оголошення підозри в замаху на умисне вбивство. Правоохоронці проводять експертизи та допитують свідків.
Відкрито справу за 2 статтями кримінального кодексу. Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.
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