На Одещині жінка хотіла розняти подружжя під час сварки. П'яний чоловік облив сусідку легкозаймистою сумішшю та підпалив.

Жінку госпіталізували до лікарні у важкому стані. Чоловіка затримали: наразі він перебуває у слідчому ізоляторі.

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Що відомо про інцидент

Надзвичайна подія трапилась в Ананьївській ОТГ на Одещині.

Агресивно налаштований 54-річний чоловік у нетверезому стані погрожував вбити свою дружину.

37-річна сусідка втрутилась у подружню чвару: чоловік облив її та кинув запальничку.

Жінка горіла живцем: її гасили жителі села, коли почули крики про допомогу.

Її доправили до лікарні у край важкому стані з опіками шиї, тулуба, рук і ніг.

Медики повідомляють, що стан постраждалої є стабільно важким.



Місце інциденту / Фото Нацполіції

Яка відповідальність передбачена за ці дії

Наразі вирішують питання про оголошення підозри в замаху на умисне вбивство. Правоохоронці проводять експертизи та допитують свідків.

Відкрито справу за 2 статтями кримінального кодексу. Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.