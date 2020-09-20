В Одеській області 20 вересня спалахнула пожежа в одноповерховому будинку на базі відпочинку. Під час розбору конструкцій рятувальники виявили тіло чоловіка.

Пожежа сталася вночі на курорті Росєйка – на базі відпочинку "Приморське". Про це повідомляє пресслужба ДСНС Одещини. Раніше У Києві горіла п'ятиповерхівка: загинула жінка – фото Що відомо про пожежу на Одещині Рятувальники локалізували вогонь о 5:19 ранку і ліквідували його о 5:36 на загальній площі 48 квадратних метри.

Під час розбору конструкцій співробітники ДСНС натрапили на обгоріле тіло чоловіка 1962 року народження.

Причина смерті, обставини пожежі та збитки встановлюються. Для ліквідації вогню залучили чотирьох рятувальників та одну пожежну машину. Місце пожежі на карті: