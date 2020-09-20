На Одещині горіла місцева база відпочинку: під завалами знайшли тіло чоловіка
В Одеській області 20 вересня спалахнула пожежа в одноповерховому будинку на базі відпочинку. Під час розбору конструкцій рятувальники виявили тіло чоловіка.
Пожежа сталася вночі на курорті Росєйка – на базі відпочинку "Приморське". Про це повідомляє пресслужба ДСНС Одещини.
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Що відомо про пожежу на Одещині
- Рятувальники локалізували вогонь о 5:19 ранку і ліквідували його о 5:36 на загальній площі 48 квадратних метри.
- Під час розбору конструкцій співробітники ДСНС натрапили на обгоріле тіло чоловіка 1962 року народження.
- Причина смерті, обставини пожежі та збитки встановлюються. Для ліквідації вогню залучили чотирьох рятувальників та одну пожежну машину.
Місце пожежі на карті: