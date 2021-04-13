На одній з вулиць Одеси камера зовнішнього відеоспостереження зафіксувала смішний інцидент. Одна жінка кинула свій обід на дорогу, а інша – не погидувала його підняти та навіть почала їсти.

Це відео з'явилось в мережі. "Скарб" з фаст-фуд ресторану кинули цілим, нерозпакованим, та, ймовірно, свіжим. Одна з дівчат підняла його під час своєї прогулянки з подругою.

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Що відомо про інцидент

В Одесі Катерининською вулицю прогулювалась пара. Ймовірно, вони зайшли до McDonald's, щоб придбати собі обід.

Але під час пішої прогулянки розгорілась сварка.

В емоціях жінка кілька разів вдарила свого супутника паперовим пакетом з фаст-фудом.

Від того кульок не витримав, тож весь його вміст розсипався на дорозі.

Камера відеоспостереження зафіксувала потім ще групу людей, яка пройшлася тим самим маршрутом.

Але одна з перехожих, ймовірно, спокусилась загорнутим бургером. Вона вирішила, що такому добру пропадати не варто, підняла його з дороги та почала їсти.

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