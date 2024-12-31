Вранці окупанти били балістикою по Києву, а також запускали крилаті ракети по Шостинській громаді. Пізніше під ударом опинилася і Одеса, передає 24 Канал.

Дивіться також Ворог завдав ракетного удару по Києву: пошкоджено декілька приватних будівель та автівок

Противник вдарив по Одесі

Близько 10:29 на Одещині оголосили повітряну тривогу. Вже за мить в Одеському районі пролунали вибухи. Про це, зокрема, повідомив мер міста Геннадій Труханов, а Повітряні сили закликали одеситів негайно пройти в укриття.

Монітори пишуть, що по місту запустили керовані авіаційні ракети Х-31 із "сушок".

Одеська область – до відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях!,

– попередили військові о 10:38.

До слова, ракет у росіян ще багато. У ГУР розповіли, що країна-агресорка має понад 1400 ракет у своєму арсеналі та виготовляє близько 150 нових щомісяця.

В окупантів є 350 "Калібрів", 500 "Оніксів", понад 50 "Кинджалів", понад 130 "Іскандерів", більше 400 ракет класу Х-101, Х-55, Х-35.