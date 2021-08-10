За інформацією правоохоронців, інцидент трапився в одній з багатоповерхівок на вулиці Володимира Висоцького ввечері 9 серпня.

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У багатоповерхівці Одеси обірвався ліфт з людьми

Там з п'ятого поверху зірвався ліфт, в якому перебували 2 людей.

На місце події прибули співробітники відділу поліції, рятувальники та лікарі. Чоловіка та жінку, які були всередині, евакуювали. На щастя, вони не постраждали.

Причина інциденту

За попередньою інформацією, під час руху на перший поверх у ліфтовій кабіні спрацювало екстрене гальмування. У результаті вона застрягла між четвертим та третім поверхом.

За даним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за статтею про порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд. Наразі тривають слідчі дії.

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