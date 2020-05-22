В Одесі обвалився ще один будинок: що відомо

В Одесі знову частково обвалився житловий будинок. Це вже другий подібний інцидент за три доби: 18 травня постраждала будівля на Торговій, а 21 травня – на вулиці Середньофонтанській.

Наразі відомо, що правоохоронці з'ясовують, хто може бути під завалами та евакуйовують мешканців будинку, як пише пресслужба поліції Одеської області.

Обвал в Одесі на Торговій Більшість мешканців будинку розселили в готелях

Що відомо про обвал на Середньофонтанській

Інцидент трапився в Одесі на вулиці Суредньофонтанській, 29.

На місці працюють правоохоронці та рятувальники.

Людей евакуйовують, а також з'ясосують, хто узагалі міг перебувати в будівлі на момент обвалу.

Обвалився фасад і дах двоповерхового житлового будинку.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Поліція поки опублікувала лише одне фото з місця інциденту



Другий обвал будинку в Одесі за кілька днів / Фото НПУ

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Обвал на Середньофонтанській в Одесі: у соцмережах є відео, зняте очевидцями

В Одессе в доме №29 по ул. Среднефонтанская произошло обрушение угла строения.

По предварительной информации пострадали шесть квартир. Про жертвы и пострадавших ничего не сообщают. pic.twitter.com/O7WiE0CsDz — Roman Varshanidze (@rovar2009) May 21, 2020

Будинок обвалився на вулиці Середньофонтанській, 29: розташування на карті

Про обвал на Торговій