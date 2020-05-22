В Одесі обвалився ще один будинок: що відомо
В Одесі знову частково обвалився житловий будинок. Це вже другий подібний інцидент за три доби: 18 травня постраждала будівля на Торговій, а 21 травня – на вулиці Середньофонтанській.
Наразі відомо, що правоохоронці з'ясовують, хто може бути під завалами та евакуйовують мешканців будинку, як пише пресслужба поліції Одеської області.
Обвал в Одесі на Торговій Більшість мешканців будинку розселили в готелях
Що відомо про обвал на Середньофонтанській
- Інцидент трапився в Одесі на вулиці Суредньофонтанській, 29.
- На місці працюють правоохоронці та рятувальники.
- Людей евакуйовують, а також з'ясосують, хто узагалі міг перебувати в будівлі на момент обвалу.
- Обвалився фасад і дах двоповерхового житлового будинку.
- За попередніми даними, постраждалих немає.
Поліція поки опублікувала лише одне фото з місця інциденту
Другий обвал будинку в Одесі за кілька днів / Фото НПУ
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Обвал на Середньофонтанській в Одесі: у соцмережах є відео, зняте очевидцями
Будинок обвалився на вулиці Середньофонтанській, 29: розташування на карті
Про обвал на Торговій
- Обвал на Суредньофонтанській – другий за три дні в Одесі.
- 18 травня частково обвалився будинок на Торговій – з першого по третій поверх.
- Постраждалих та жертв там також не було.
- Однак будинок практично зруйнований, а це пам'ятка архітектури 1890 року.