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В Одесі обвалився ще один будинок: що відомо

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Обвал на Середньофонтанській в Одесі
Обвал на Середньофонтанській в Одесі / НПУ

В Одесі знову частково обвалився житловий будинок. Це вже другий подібний інцидент за три доби: 18 травня постраждала будівля на Торговій, а 21 травня – на вулиці Середньофонтанській.

Наразі відомо, що правоохоронці з'ясовують, хто може бути під завалами та евакуйовують мешканців будинку, як пише пресслужба поліції Одеської області.

Обвал в Одесі на Торговій Більшість мешканців будинку розселили в готелях

Що відомо про обвал на Середньофонтанській

  • Інцидент трапився в Одесі на вулиці Суредньофонтанській, 29.
  • На місці працюють правоохоронці та рятувальники.
  • Людей евакуйовують, а також з'ясосують, хто узагалі міг перебувати в будівлі на момент обвалу.
  • Обвалився фасад і дах двоповерхового житлового будинку.
  • За попередніми даними, постраждалих немає.

Поліція поки опублікувала лише одне фото з місця інциденту

Обвал Одеса
Другий обвал будинку в Одесі за кілька днів / Фото НПУ

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Обвал на Середньофонтанській в Одесі: у соцмережах є відео, зняте очевидцями

Будинок обвалився на вулиці Середньофонтанській, 29: розташування на карті

Про обвал на Торговій

  • Обвал на Суредньофонтанській – другий за три дні в Одесі.
  • 18 травня частково обвалився будинок на Торговій – з першого по третій поверх.
  • Постраждалих та жертв там також не було.
  • Однак будинок практично зруйнований, а це пам'ятка архітектури 1890 року.

 

Автор: Олесь Друкач
Теги: Поліція Надзвичайні ситуації Новини Одеси Новини нерухомості Новини України
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