В Одесі облили фекаліями пам'ятник героям АТО
В Одесі меморіальний камінь героям АТО облили фекаліями. Це зробили зранку 1 квітня. Пам'ятник розташовується поряд із будівлею Одеської ОДА на проспекті Шевченка.
Джерело:24 Канал
Про це повідомив у фейсбуці письменник і ветеран війни Валерій Пузіка. Правоохоронців на місці події тоді не було.
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Інформація від правоохоронних органів
В управлінні поліції Одещини в коментарі 24 каналу повідомили, що до правоохоронців ніхто щодо цього випадку не звертався. Тому інформацію про інцидент зареєстрували на підставі повідомлень у мережі. Наразі встановлюють всі обставини та після цього будуть вирішувати, чи відкривати кримінальне провадження.
Про меморіальний камінь
Як повідомляє Odesa Live, у 2017 році цей самий меморіальний камінь облили фарбою. Тоді відкрили провадження за статтею про навмисне руйнування пам'яток історії чи культури.
Пам'ятний камінь стоїть у цьому місці тимчасово. Невдовзі там проведуть реконструкцію скверу Небесної сотні. Архітектори планують спорудити три меморіальні комплекси, які будуть вшановувати пам'ять українців, які загинули у 2014 році.
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Інший вандалізм із пам'ятниками в Україні
- У Львові в ніч з 4 на 5 лютого 2020 року облили червоною фарбою пам'ятник Степану Бандері. Згодом порушників затримали.
- У Молодіжному парку Харкова 24 червня 2019 вандали залили червоною фарбою пам'ятник Українській повстанській армії.
- 28 квітня 2014 року в Миколаєві невідомі вандали осквернили пам'ятник В'ячеславу Чорноволу. Вони облили його фарбою кольорів російського прапору.
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