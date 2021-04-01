В Одесі меморіальний камінь героям АТО облили фекаліями. Це зробили зранку 1 квітня. Пам'ятник розташовується поряд із будівлею Одеської ОДА на проспекті Шевченка.

Про це повідомив у фейсбуці письменник і ветеран війни Валерій Пузіка. Правоохоронців на місці події тоді не було.

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Інформація від правоохоронних органів

В управлінні поліції Одещини в коментарі 24 каналу повідомили, що до правоохоронців ніхто щодо цього випадку не звертався. Тому інформацію про інцидент зареєстрували на підставі повідомлень у мережі. Наразі встановлюють всі обставини та після цього будуть вирішувати, чи відкривати кримінальне провадження.

Про меморіальний камінь

Як повідомляє Odesa Live, у 2017 році цей самий меморіальний камінь облили фарбою. Тоді відкрили провадження за статтею про навмисне руйнування пам'яток історії чи культури.

Пам'ятний камінь стоїть у цьому місці тимчасово. Невдовзі там проведуть реконструкцію скверу Небесної сотні. Архітектори планують спорудити три меморіальні комплекси, які будуть вшановувати пам'ять українців, які загинули у 2014 році.

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