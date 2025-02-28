Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення в місцевих телеграм-каналах. У місті працювала ППО.

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Росія атакує Одесу

О 21:04 в Одесі та області оголосили повітряну тривогу через небезпеку застосування ворогом ударних БпЛА.

БпЛА в в районі Одеси! Перебувайте в укриттях!

– повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Дрони рухалися до міста з акваторїї Чорного моря. О 21:15 повідомили про перші вибухи, протиповітряна оборона збивала ворожі "Шахеди".

Другий вибух пролунав у місті о 21:20. У той же час до Одеського району рухалися три ударні БпЛА, а один фіксували північніше обласного центру.

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер попередив про небезпеку та закликав містян перебувати в укриттях.

"Шахеди" намагаються вдарити по Миколаєву

Після вибухів в Одесі, про гучні звуки повідомили також в Миколаєві.