Ціна на таку послугу коливається досить сильно – залежить від кількох факторів. Про це 30 серпня повідомили журналісти з посиланням на анонімні джерела.

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Чому "розцінки" бувають різні

В Одесі нібито можна отримати одразу 2 види підтвердження повного курсу вакцинації – внутрішній і міжнародний. Якщо мати "своїх людей" в системі охорони здоров'я, то така послуга коштує лише 500 гривень.

Повідомляють, що в одній з поліклінік на Черемушках таким займається один підприємливий лікар. Мовляв, вносить людей в базу заднім числом і при цьому дає на вибір 3 вакцини.

Також розповіли, що сертифікати купують через співробітників сфери туризму. Це коштує від 150 до 200 доларів. Така ціна зумовлена тим, що беруть великий відсоток за зведення з "правильним" лікарем. Наразі офіційно цю інформацію ніяк не коментували.