В Одесі на вулиці Торговій обвалилася частина житлового будинку: все що відомо – фото і відео

В Одесі обвалилася частина житлового будинку на вулиці Торговій. Зруйнована частина будівлі з першого по третій поверх. Інформація про інцидент надійшла близько 17 вечора 18 травня. За попередніми даними, постраждалих і жертв в результаті обвалу в Одесі немає.

Обвалилася частина будинку-пам’ятника архітектури на вулиці Торгова 20. Наразі до пошуково-рятувальної операції залучили 86 осіб і 23 одиниці техніки, передає пресслужба ДСНС.

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Частково пошкоджені 3 квартири (4, 3 і 2 поверхи, а на першому поверсі – арка), в яких проживали 17 осіб. На момент обвалу вдома їх не було,

– кажуть у ДСНС.

Мешканців решти будинку терміново евакуювали. Наразі рятувальники розбирають завали, а на місце вже прибули медики.

Як кажуть рятувальники, частково обвалилася стіна чотириповерхового житлового будинку з мансардою на 30 квартир. Обвал стався близько 16:25. За даними муніципального департаменту міського господарства, у квартирах цього дому прописана 41 людина. Рятувальники провели евакуацію 8 осіб, двоє з яких – діти.



Рятувальники розбирають завали / Пресслужба ДСНС

На місці працюють також правоохоронці. Вони забезпечують правопорядок на місці інциденту та вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження за статтею "Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою".

Окрім того, на місце також прибув очільник Одеської ОДА Максим Куций. Він підтвердив інформацію, що контакт з усіма мешканцями будинку вдалося встановити. Ситуація на його контролі.

Ймовірні причини обвалу

Місцеві жителі повідомляють, що в сусідньому будинку проходив капітальний ремонт. Там раніше були лазні. Їх знесли, щоб звести нову будівлю. На ділянці вже навіть почали рити котлован.

За словами мешканців прилеглих будинків, останнім часом на тому місці вели роботи з демонтажу бетонної основи колишньої лазні. При цьому взимку будівельники пошкодили теплотрасу, і люди, що живуть тут, сиділи без тепла.



По сусідству з будинком, що обвалився, – будівництво



По сусідству з будинком, що обвалився, – будівництво

Свої побоювання щодо обвалу будинку на Торговій 20 люди почали висловлювати ще рік тому, а у березні цього року на його стіні з’явилася велика тріщина. Відтак жителі дому боялися провалитися в катакомби, на яких, до слова й стоїть ця будівля.

Обвал житлового будинку в Одесі / Фото "Пушкінська", УСИ

Водночас, рятувальники інформують, що ймовірною причиною обвалу міг послужити витік газу.

Обвал на вулиці Торговій в Одесі: відео

Обвал будинку в Одесі: відео

Що кажуть жителі та очевидці

Жителька дому на Торговій 20, де стався обвал, Марина Мануліна у коментарі "Думській" повідомила, що почула, як тріщить її будинок. Квартира жінки була розташована на 3 поверсі.



Обвал з висоти пташиного польоту / Фото "Думська"

Вниз завалилася вся квартира, крім однієї кімнати. Обвал поховав і мою машину. О 16:20 почули, як тріщить будинок, схопили документи і тварин і вибігли. Залишилися без нічого,

– розповіла Мануліна.

Що відомо про будинок, який обвалився в Одесі? Це архітектурна пам’ятка – прибутковий дім Бенетато, зведений у 1890 році. Будівля розташована в історичному центрі Одеси, неподалік від Одеського міського саду та академічного музично-драматичного театру імені Василька.

Будинок Бенетато в Одесі, де стався обвал: карта