У центрі Одеси спалахнула масштабна пожежа. Загорілася будівля на вулиці Ланжеронівській. Там розташований ресторан "Щастя" та готель "Пале-Рояль".

Вогонь швидко розповсюдився з літньої тераси ресторану. На місце прибули пожежники, людей евакуювали з верхніх поверхів будівлі.

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За даними ДСНС, полум'я поширилося на площі у близько 100 квадратних метрів приміщенні ресторану. 2 працівників закладу отримали незначне отруєння димом.

Крім цього, рятувальникам довелося евакуювати щонайменше 6 людей з сусіднього будинку. Станом на 20:10 вогонь вдалося локалізувати.

Масштабна пожежа на вулиці Ланжеронівській в Одесі: дивіться відео

В Одесі загорівся ресторан: дивіться відео

Пожежа у центрі Одеси: дивіться відео

Інші подробиці про пожежу

Кухар ресторану "Щастя" розповів виданню 048.ua, що пожежа спалахнула не на кухні. Натомість, за його словами, могла загорітися стара проводка.

Зверніть увагу! Заступник міського голови Михайло Кучук, який прибув на місце, підтвердив цю інформацію.

Адміністратор готелю "Пале-Рояль" повідомила, що постраждалих немає. Наразі вирішують, куди переселити гостей закладу. З 19 номерів зайнятими там були 14.



Пожежа у ресторані "Щастя" в Одесі / Фото "Думская"