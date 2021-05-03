В Одесі загорівся ресторан, полум'я перекинулося на готель: фото, відео
У центрі Одеси спалахнула масштабна пожежа. Загорілася будівля на вулиці Ланжеронівській. Там розташований ресторан "Щастя" та готель "Пале-Рояль".
Джерело:"Думская"
Вогонь швидко розповсюдився з літньої тераси ресторану. На місце прибули пожежники, людей евакуювали з верхніх поверхів будівлі.
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За даними ДСНС, полум'я поширилося на площі у близько 100 квадратних метрів приміщенні ресторану. 2 працівників закладу отримали незначне отруєння димом.
Крім цього, рятувальникам довелося евакуювати щонайменше 6 людей з сусіднього будинку. Станом на 20:10 вогонь вдалося локалізувати.
Масштабна пожежа на вулиці Ланжеронівській в Одесі: дивіться відео
В Одесі загорівся ресторан: дивіться відео
Пожежа у центрі Одеси: дивіться відео
Інші подробиці про пожежу
Кухар ресторану "Щастя" розповів виданню 048.ua, що пожежа спалахнула не на кухні. Натомість, за його словами, могла загорітися стара проводка.
Адміністратор готелю "Пале-Рояль" повідомила, що постраждалих немає. Наразі вирішують, куди переселити гостей закладу. З 19 номерів зайнятими там були 14.
Пожежа у ресторані "Щастя" в Одесі / Фото "Думская"
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