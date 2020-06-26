Одеський пляж "Дельфін" закрили для відвідувачів. Все через затонулий танкер "Делфі", який і надалі лежить біля узбережжя Одеси.

Закрити пляж вирішили через те, що з танкера продовджується витік нафтопродуктів. Через це вода навколо нього є забруднена. В тому числі і на пляжі "Дельфін". Про це повідомляється на сайті Одеської міської ради.

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Комісії з питань Техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) вирішила закрити пляж "Дельфін" та обмежити до нього доступ. Коли його відкриють – невідомо. Заборона поки не має кінцевої дати.

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