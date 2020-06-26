В Одесі закрили доступ до пляжу "Дельфін" через затонулий танкер "Делфі"
Одеський пляж "Дельфін" закрили для відвідувачів. Все через затонулий танкер "Делфі", який і надалі лежить біля узбережжя Одеси.
Закрити пляж вирішили через те, що з танкера продовджується витік нафтопродуктів. Через це вода навколо нього є забруднена. В тому числі і на пляжі "Дельфін". Про це повідомляється на сайті Одеської міської ради.
Варте уваги Коли в Одесі приберуть затонулий танкер "Делфі", з якого витікає мастило
Комісії з питань Техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) вирішила закрити пляж "Дельфін" та обмежити до нього доступ. Коли його відкриють – невідомо. Заборона поки не має кінцевої дати.
Аварія танкера "Делфі": головне
- 21 листопада 2019 року через потужний вітер у Чорному морі біля берегів Одеси зірвало з якоря танкер "Делфі" під прапором Молдови. У той час в морі був шторм. Зранку 22 листопада в кілометрі від берегів Одеси, у районі пляжу "Дельфін", судно сіло на мілину і перекинулося.
- До 1 квітня 2020 року власник танкера мав право самостійно забрати його з місця аварії. Однак він цього не зробив. Згодом дату перенесли на 25 червня. Втретє її змінили на 20 липня.
- 22 червня в танкеру стався черговий витік палива, що спричинило забруднення води.