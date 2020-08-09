В Одесі вкотре пробують підняти танкер Delfi: фото, відео
На пляжі "Дельфін" в Одесі 9 серпня знову намагаються підняти затонулий танкер Delfi. Попередні спроби завершилися невдало.
Чергову спробу підняти танкер Delfi проводять 9 серпня, повідомили у телеграмі "Одеса INFO".
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Там опублікували відео, на якому помітно, як на пляжі "Дельфін" в Одесі знову намагаються підняти затонулий танкер.
Нагадаємо, схожі спроби робили вже кілька разів. Однак усі вони були безуспішними.
Чергова спроба підняти танкер Delfi / Фото "Думская"
Танкер Delfi знову намагаються підняти: відео
Зверніть увагу В Україні оголосили конкурс на підняття затонулого танкера Delfi
Історія затонулого танкера Delfi
- У листопаді 2019 року судно перекинулось біля одеського пляжу "Дельфін" та сіло на мілину.
- До квітня 2020 року власник мав право забрати танкер, але не зробив цього.
- 21 червня з танкера стався витік нафтопродуктів, що забруднило воду. Оскільки судно не прибрали, нафта може витікати й дотепер. Тож 25 липня ситуацію визнали надзвичайною ситуацією місцевого рівня.
- 31 липня Адміністрація морських портів України анонсувала конкурс на пошук підрядника для підняття та відведення танкера. Раніше спроби знайти підрядника були невдалі через недостатню матеріально-технічну базу.