На пляжі "Дельфін" в Одесі 9 серпня знову намагаються підняти затонулий танкер Delfi. Попередні спроби завершилися невдало.

Чергову спробу підняти танкер Delfi проводять 9 серпня, повідомили у телеграмі "Одеса INFO".

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Там опублікували відео, на якому помітно, як на пляжі "Дельфін" в Одесі знову намагаються підняти затонулий танкер.

Нагадаємо, схожі спроби робили вже кілька разів. Однак усі вони були безуспішними.



Чергова спроба підняти танкер Delfi / Фото "Думская"

Танкер Delfi знову намагаються підняти: відео

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