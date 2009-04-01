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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Одеська гуморина

22:03, 1 квітня 2009 284

Столиця гумору відзначала день дурня.

Під’їзди до центру міста перекриті, на центральних вулицях - не проштовхнутись. Різноманіття розважальних заходів - конкурси, концерти, караоке – кольорові носи, вуха, роги та хвости - все це - традиційні атрибути Одеської гуморини.Михайло (одесит): “Я вам хочу сказати, що 1 квітня в Стародавньому Римі наголошувався як День дурня. Ну і оскільки римляни свого часу висловилися про політику, ну, напевно, це день політика сьогодні”.Сергій (одесит): “Кажуть, що пенсіонерам платять малі пенсії. Бабусі, дідусі перестаньте нити. Вони про ваше здоров’я піклуються, щоб від пенсії не було в вас грижі”.Організатори побоювались, що криза може позначитись на розвагах Гуморини, однак їх цьогоріч не бракувало. Центральною подією Дня дурня уже традиційно стала карнавальна хода. Як завжди, одеситів вітали легендарна тьотя Сіма та її друг Яша.Розважали гостей свята і колективи з різних національних товариств. Цього дня Дерибасівська танцювала та співала пісень.
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 1 квітня 2009
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