Одеський кінофестиваль 2018: стало відомо імена перших переможців
Журі Міжнародної федерації кінопреси FIPRESCI обрало переможців Національного конкурсу Одеського кінофестивалю 2018.
Про це йдеться на офіційній сторінці Одеського міжнародного кінофестивалю у Facebook.
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Так, найкращим повнометражним фільмом стала "Дельта" Олександра Течинського. Кращою короткометражною картиною стала "Магнітна буря" Ігора Гансько.
Олександр Течинський
Переможці отримали дипломи від членів журі FIPRESCI – Сергія Васильєва-молодшого, Роберта Гортона, Саньіна Пейковича,
– йдеться у повідомленні.
Зазначимо, у документальному фільмі "Дельта" Олександра Течинського показано жителів села Вилкове Одеської області та їхній побут.
Трейлер фільму "Дельта": дивіться онлайн
Нагадаємо, незважаючи на те, що Одеський кінофестиваль – це свято, там постійно згадують про бранців Кремля. На кінофестивалі перед кожним фільмом демонструють зображення бранця Олега Сенцова і кількість днів його голодування.