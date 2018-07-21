Одеський кінофестиваль 2018: стало відомо імена перших переможців

Журі Міжнародної федерації кінопреси FIPRESCI обрало переможців Національного конкурсу Одеського кінофестивалю 2018.

Про це йдеться на офіційній сторінці Одеського міжнародного кінофестивалю у Facebook.

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Так, найкращим повнометражним фільмом стала "Дельта" Олександра Течинського. Кращою короткометражною картиною стала "Магнітна буря" Ігора Гансько.



Олександр Течинський

Переможці отримали дипломи від членів журі FIPRESCI – Сергія Васильєва-молодшого, Роберта Гортона, Саньіна Пейковича,

– йдеться у повідомленні.

Зазначимо, у документальному фільмі "Дельта" Олександра Течинського показано жителів села Вилкове Одеської області та їхній побут.

Трейлер фільму "Дельта": дивіться онлайн

Нагадаємо, незважаючи на те, що Одеський кінофестиваль – це свято, там постійно згадують про бранців Кремля. На кінофестивалі перед кожним фільмом демонструють зображення бранця Олега Сенцова і кількість днів його голодування.