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Одеський кінофестиваль 2018: стало відомо імена перших переможців

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FIPRESCI Award Ceremony
FIPRESCI Award Ceremony / OIFF-2018

Журі Міжнародної федерації кінопреси FIPRESCI обрало переможців Національного конкурсу Одеського кінофестивалю 2018.

Про це йдеться на офіційній сторінці Одеського міжнародного кінофестивалю у Facebook.

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Так, найкращим повнометражним фільмом стала "Дельта" Олександра Течинського. Кращою короткометражною картиною стала "Магнітна буря" Ігора Гансько.

олександр течинський
Олександр Течинський

Переможці отримали дипломи від членів журі FIPRESCI – Сергія Васильєва-молодшого, Роберта Гортона, Саньіна Пейковича,
– йдеться у повідомленні.

Зазначимо, у документальному фільмі "Дельта" Олександра Течинського показано жителів села Вилкове Одеської області та їхній побут.

Трейлер фільму "Дельта": дивіться онлайн

Нагадаємо, незважаючи на те, що Одеський кінофестиваль – це свято, там постійно згадують про бранців Кремля. На кінофестивалі перед кожним фільмом демонструють зображення бранця Олега Сенцова і кількість днів його голодування.

Теги: Новини України LifeStyle Кіно Новини Одеси Нагороди
Джерело: 24 Канал
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