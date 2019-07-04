Одеський суд не може винести рішення у справі Труханова через замінування

В одеському суді шукають бомбу, до того ж удруге за день. Через це міському голові Геннадієві Труханову ніяк не можуть виголосити вирок у справі заводу Краян.

Суддям Малиновського суду не вдалося оголосити вирок у справі розкрадання Геннадієм Трухановим 185 мільйонів гривень, адже надійшло повідомлення про замінування будівлі, повідомили Depo.Одеса.

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Слухання було призначено на 11:00. Під будівлю суду прийшли прихильники Геннадія Труханова, вони розгорнули плакат на підтримку міського голови. Також помітили депутатів Одеської міськради. Головуючий суддя Сергій Черевко запевнив, що, як тільки з'явиться повідомлення про розмінування, засідання продовжиться. Втім, очевидно сьогодні вироку не буде.

Суд зі свого боку зробить все, аби якнайшвидше оголосити вирок. Крім того, за нашими підрахунками, на оголошення вироку у нас піде орієнтовно 25 годин,

– зауважив Сергій Черевко.

Хто такий Геннадій Труханов

Геннадій Труханов вже п'ять років обіймає посаду міського голови Одеси. Проти мера Одеси відкрито декілька кримінальних проваджень. Найгучнішу справу – про фінансові махінації під час купівлі заводу "Краян" – зараз розглядають у суді. Ще одна цікава справа – маніпуляції із записами у декларації мера. Він об'єднався з Геннадієм Кернесом та створив політсилу "Довіряй ділам". Ця партія склалася з уламками "Опозиційного блоку" і йде на дочасні парламентські вибори.



Геннадій Труханов

У чому звинувачують Труханова

Меру Одеси Геннадію Труханову та ряду міських чиновників закидають "заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем" при купівлі одного з будинків колишнього заводу "Краян". У лютому 2018 року Національне антикорупційне бюро України повідомило міському голові Одеси Геннадію Труханову і ще трьом чиновникам мерії про підозру у привласненні та розтраті майна.

Детективи НАБУ встановили, що у вересні 2016 року мерія Одеси придбала у приватної структури будівлю, яка раніше належала ДП "Завод "Краян", за 185 мільйонів гривень. Сама структура на початку 2016 року придбала будівлю на аукціоні за 11,5 мільйона гривень, а отримані від мерії гроші "продавець" намагався перерахувати фіктивній компанії, керівник якої перебуває в зоні АТО.

Хто такий Геннадій Труханов: дивіться відео

Про те, яку нерухомість декларує і приховує Геннадій Труханов – читайте у матеріалі 24 каналу.