Правоохоронці провели обшуки у Києві та в Одеській області. Вони вилучили фінансово-господарські документи, які підтверджують припущення слідства.
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Що відомо про інцидент
- Службовці Одеського припортового заводу закуповували природний газ для виробництва аміаку та карбаміду.
- Добриво реалізовували на території України.
- У 2020 році на заводі виготовили хімічних речовин більше, ніж задокументували.
- Решту – продали за готівку без відображення у податковій та фінансових звітностях.
- За попередніми підрахунками, "тіньова" реалізація завдала збитків в особливо великих розмірах.
- Досудове слідство триває.