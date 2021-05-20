Правоохоронці провели обшуки у Києві та в Одеській області. Вони вилучили фінансово-господарські документи, які підтверджують припущення слідства.

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Що відомо про інцидент

  • Службовці Одеського припортового заводу закуповували природний газ для виробництва аміаку та карбаміду.
  • Добриво реалізовували на території України.
  • У 2020 році на заводі виготовили хімічних речовин більше, ніж задокументували.
  • Решту – продали за готівку без відображення у податковій та фінансових звітностях.
  • За попередніми підрахунками, "тіньова" реалізація завдала збитків в особливо великих розмірах.
  • Досудове слідство триває.