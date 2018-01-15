Один із найбільших діамантів світу знайшли в Африці: фото

У гірському королівстві Лесото на півдні Африки знайшли один із найбільших алмазів в історії, вагою 910 карат.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

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Зазначається, що алмаз розміром з два м'ячі для гольфу був знайдений на шахті Letseng компанії Gem Diamonds Ltd.

Коштовність стала п'ятим за величиною каменем з коли-небудь знайдених. Йому присвоєно тип кольору D тип діаманта IIa, що означає, що він має дуже мало атомів азоту або вони взагалі відсутні, і є одним з найдорожчих каменів.

Компанія поки не визначилася з тим, чи буде вона продавати діамант і яка буде його вартість. Його значення буде визначатися розміром і якістю відполірованих каменів, які можна вирізати з нього.



В Африці знайшли величезний діамант