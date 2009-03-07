Одкровення від Горбачова

Перший та останній президент СРСР незадоволений російською владою.

Міхаїл Горбачов у своєму інтерв’ю журналістам з AP жорстко розкритикував чинну російську владу. Зокрема, колишній чільник СРСР заявив, що провладна партія "Єдина Росія" та її лідер Владімір Путін є гіршими за комуністів часів Радянського союзу.Міхаїл Горбачов (екс-президент СРСР): "Я дуже багато критикую ″Єдину Росію″, причому я говорю це прямо. Ця партія бюрократів - гірший варіант КПРС″.До цього Міхаїл Горбачов додав, що не вважає російський парламент незалежним. Екс-президент також переконаний, що російські суди дуже часто порушують конституцію та основні права та свободи громадян. Щоправда критика російської влади не завадила політику на пенсії кинути камінь в город капіталістичних країн. Зокрема, їм Горбачов порадив засвоїти деякі "позитивні" риси соціалізму та подолати прагнення до надприбутків.