07:41
19 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НБУ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР НЕГОДА В УКРАЇНІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Святий спаситель Путін. Туалет в стилі Пшонки
Вєсті Кремля
22:07, 18 січня
Вєсті. UA. Величезна таємниця Януковича. Нова професія Нелі Штепи
Вєсті.UA
21:54, 18 січня
Не Дубневичами єдиними: як відомий олігарх хитро наживається на
ЦРУ
09:14, 17 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Як виглядає справжнє застілля
Згадати все
23:16, 18 січня
Телеканал новин 24 Програми Одна історія
НБУ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР НЕГОДА В УКРАЇНІ

Одна історія. Карл Бенц – засновник однієї з найбільших атомобільних компаній

Одна історія 23:13, 18 січня 249 Читать новость на русском

Ще з дитинства Карл Бенц був із технікою на "ти". Ремонтував механічні годинники, проявляв фотографії, заробляючи цим на життя для себе та своєї мами.

Винахідник Карл Фрідріх Бенц народився 25 листопада 1844 року в містечку Мюльбург, яке сьогодні є районом міста Карлсруе. Як би важко не було зростати та розвиватися без батька, та Карл разом з мамою докладали всіх зусиль, аби мати гідне життя.

"Політехнічна школа в Карслруе" стала місцем, де юний Карл Бенц зрозумів, що механіка – це творче заняття, і мало знати лиш одні формули та розуміти специфіку роботи механізмів. Потрібно експериментувати та не боятися іти на ризик. Викладачі школи стимулювали студентів до цього. Механічні майстерні на кілька років стали оселею для юного Карла.

Читайте також: Одна історія. За що геніальному митцю Мікеладжело висували догани

Разом з одногрупниками він спостерігав за роботою різноманітних приладів та вигадував, як їх удосконалити, щоб ті приносили більше користі людству. До цього хлопця постійно спонукав його викладач Фердинанд Редтенбахер. Він критично ставився до тогочасних надбань науки і техніки, закладаючи у молодого Бенца знання, які в подальшому здійснять справжню технічну революцію.

"Ні управління паровою машиною, ні сама машина мене давно не цікавлять. Трохи більше пального використовувати або менше, тепер не має ніякого значення. Думаю, зараз варто поламати голову і назавжди покінчити із сучасною паровою машиною. Сподіваюся, це станеться найближчим часом. Попереду – головне відкриття, пов'язане з розмірами теплової машини. Але такої цілі можна досягти лише пізнавши суть самої справи. Можливо, це зродить хтось із Вас", – ці слова викладача Карл Бенц згадував вже на схилі літ.

Про те, як звичайному хлопцю вдалося створити одну з найбільших автомобільних компаній в світі – дивіться у програмі.

Теги: Історія Одна історія Mercedes-Benz Авто 24
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 18 січня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Перехід на зимовий час 2017: коли переводять годинники в Україні
 27 жовтня 2017 , 12:28
Батько Олени Зайцевої, яку звинувачують у аварії в Харкові, дав перший коментар
 19 жовтня 2017 , 16:52
Олена Зайцева: що відомо про "мажорку", яка збила 11 людей у Харкові
 19 жовтня 2017 , 10:28
Одна історія. Що змусило учасників Хрестових походів зважитись на масове вбивство
 23 грудня 2017 , 20:24
Одна історія. Як Олександр Македонський мало не лишився без армії через авантюризм
 24 грудня 2017 , 23:14
Одна історія. Як видатний Нобель вбив своїми експериментами рідного брата
 23 грудня 2017 , 23:22
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук