Одна історія. Карл Бенц – засновник однієї з найбільших атомобільних компаній

Ще з дитинства Карл Бенц був із технікою на "ти". Ремонтував механічні годинники, проявляв фотографії, заробляючи цим на життя для себе та своєї мами.

Винахідник Карл Фрідріх Бенц народився 25 листопада 1844 року в містечку Мюльбург, яке сьогодні є районом міста Карлсруе. Як би важко не було зростати та розвиватися без батька, та Карл разом з мамою докладали всіх зусиль, аби мати гідне життя.

"Політехнічна школа в Карслруе" стала місцем, де юний Карл Бенц зрозумів, що механіка – це творче заняття, і мало знати лиш одні формули та розуміти специфіку роботи механізмів. Потрібно експериментувати та не боятися іти на ризик. Викладачі школи стимулювали студентів до цього. Механічні майстерні на кілька років стали оселею для юного Карла.

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Разом з одногрупниками він спостерігав за роботою різноманітних приладів та вигадував, як їх удосконалити, щоб ті приносили більше користі людству. До цього хлопця постійно спонукав його викладач Фердинанд Редтенбахер. Він критично ставився до тогочасних надбань науки і техніки, закладаючи у молодого Бенца знання, які в подальшому здійснять справжню технічну революцію.

"Ні управління паровою машиною, ні сама машина мене давно не цікавлять. Трохи більше пального використовувати або менше, тепер не має ніякого значення. Думаю, зараз варто поламати голову і назавжди покінчити із сучасною паровою машиною. Сподіваюся, це станеться найближчим часом. Попереду – головне відкриття, пов'язане з розмірами теплової машини. Але такої цілі можна досягти лише пізнавши суть самої справи. Можливо, це зродить хтось із Вас", – ці слова викладача Карл Бенц згадував вже на схилі літ.

Про те, як звичайному хлопцю вдалося створити одну з найбільших автомобільних компаній в світі – дивіться у програмі.