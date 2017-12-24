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Одна історія. Що врятувало Галілея від "вогню інквізиції"

Одна історія 08:10, сьогодні 696 Читать новость на русском

Галілео Галілей – італійський фізик, математик, астроном і філософ. Він заклав основу сучасної механіки, першим навів у небо зорову трубу і намагався довести католицькій церкві правильність геліоцентричної системи Коперника. Галілей був певен: люди зрозуміють, як влаштований реальний світ через експерименти. Тому експериментував із фізикою, астрономією, навіть ризикуючи власною свободою.

Галілео Галілей народився у місті Піза. За вказівкою батька він пішов у Пізанський університет вивчати медицину, але захопився математикою. Не маючи коштів продовжувати навчання, Галілей їде до Флоренції самостійно вивчати науку.

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22-річного науковця, вже автора кількох оригінальних книг і винаходів, помітив заможний вчений Гвідобальдо дель Монте. Маркіз взяв його під своє заступництво і представив тосканському герцогу Фердинанду I Медічі. Завдяки цьому Галілей повертається у Пізанський університет вже на посаду професора. Хоча і з мінімальною платнею.

В той же час помирає батько вченого. Вся відповідальність, зокрема фінансова, лягає на плечі Галілео. Проте доля знову усміхається йому і через посередництво дель Монте Галілео стає професором престижного і багатого Падуанського університету у Венеції, де він зробить свої відомі астрономічні відкриття.

Галілео Галілей

На його лекції студенти ходили натовпом, з ним прагнули спілкуватися тогочасні наукові авторитети. Тут він вперше наводить сконструйовану зорову трубу, яку згодом назвали "телескопом", у небо. За допомогою телескопу Галілей зміг роздивитися супутники Юпітера, гори і кратери Місяця, сонячні плями, фази Венери і окремі зорі Чумацького шляху. Його спостереження вкотре підтверджували геліоцентричну систему Коперника. Та на цьому успішний період життя вченого закінчився.

Що чекало на Галілея далі– дивіться у програмі.

Теги: Одна історія наука
Джерело: 24 Канал
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