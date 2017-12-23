Одна історія. Що змусило учасників Хрестових походів зважитись на масове вбивство

Мільйони загиблих, повне зруйнування Константинополя, погіршення відносин між Європою і країнами Сходу, християнським та ісламським світами – це все здобутки Хрестових походів, що мали "звільнити святу землю від невірних".

Протягом майже двох століть із благословенням Папи Римського європейські християни здійснювали походи до Святої Землі, походи проти іншовірців та язичників.

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Все почалося наприкінці 4-го століття. Імператор Костянтин Великий засновує Візантійську імперію, і Свята Земля стає переважно християнською. У 7-му столітті араби завойовують Сирію, чим спричиняють тиск на Візантію. У 1009 році халіф Фатимідів наказує зруйнувати Храм Гробу Господнього, а в 1039 році його наступник дозволяє візантійцям відбудувати святиню. Паломників впускають до Святої Землі до і після відбудування храму, та водночас беруть у полон і вбивають деяких священиків. Європою починає поширюватись ненависть до Сходу.

Хрестові походи

Витоки Хрестових походів сягають подій раннього Середньовіччя в Західній Європі. Погіршення становища Візантійської імперії на сході спричинило нову хвилю візантійсько-сельджукських воєн. Падіння Імперії Карлонгів в кінці 9-го століття і стабілізування кордонів в Європі після християнізації вікінгів, мадярів і слов'ян сприяли появі великої кількості озброєних воїнів, що вбивали одне одного і тероризували місцеве населення. Церква намагалася стримувати насилля. Інколи це вдавалося, та треновані воїни все одно шукали засобів спрямування своєї агресії.

У 1095 році на Клермонському соборі Папа Римський Урбан ІІ закликав воїнів-християн здійснити похід до Святої Землі, щоб відвоювати Гроб Господній, захистити паломників та звільнити Палестину.

До чого призвели Хрестові походи – дивіться у програмі.