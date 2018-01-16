Одна історія. Вільям Шекспір – англійський поет, автор другої Біблії людства

День народження Шекспіра – це міжнародний день книги і англійської мови, адже його тексти стали еталоном літературної англійської. Тому Шекспіра ще називають національним поетом, а видання його творів Велике Фоліо – другою Біблією людства.

Точна дата народження письменника невідома. Є свідчення, що його хрестили 26 квітня 1564 року. Тому днем появи на світ Шекспіра обрали дату трьома днями раніше, 23 квітня. Біографи вважали її символічної, бо в цей же день 1616 року Шекспір пішов з життя. Отже, десь 23 квітня в місті Стратфорд-апон-Ейвон в родині заможного ремісника на світ народився майбутній літератор.

Він отримав на ті часи хорошу освіту. Вступив в граматичну школу. Крім того, за деякими даними, в юнацтві відвідував ще і королівську школу, яка також була в рідному містечку письменника. У 18 років молодого Вільяма захопило кохання. Його обраницею стала 26-річна сусідка Енн Гетевей, з якої вони незабаром поспіхом одружилися, бо жінка носила під серцем дитину Шекспіра.

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В ті часи в Англії дошлюбні зв'язки вважалися нормою, одруження часто проходило після зачаття первістка. Єдиною умовою було вінчання пари до народження дитини. У молодого подружжя народилася дочка Сьюзен, а через два роки двійнята: друга дочка Джудіт і син Хемнет, який помер 11-річним під час епідемії дизентерії.

Шекспір 7 років жив у Лондоні і саме цей період дослідники називають "втраченими роками". Точно невідомо, коли він почав писати театральні роботи, а також переїхав, але у 1592 році згадується про перші постановки п'єси Шекспіра "Генріх VI" в лондонському театрі "Роза". Цей твір був написаний в дусі популярного англійського жанру хроніки і оспівував державність Англії на противагу феодальної роздробленості і міжусобних воєн.

Двома роками пізніше Вільям увійшов у велике акторське співтовариство "Слуги лорда-камергера". Постановки приносили великий успіх, і трупа за короткий час настільки розбагатіла, що дозволила собі побудувати протягом наступних п'яти років власний театр "Глобус".

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