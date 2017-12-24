02:15
25 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Нова
Вєсті Кремля
20:18, 23 грудня
Вєсті.UA.Жир. Відьмацька партія Савченко. Гардероб найбільшого патріота
Вєсті.UA
20:39, 23 грудня
Мільярд в кишеню: хто дерибанить особливо цінну державну землю
ЦРУ
09:06, 20 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. Зв’язок у домобільну еру
Згадати все
23:48, 21 грудня
Телеканал новин 24 Програми Одна історія
СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ

Одна історія. Як Олександр Македонський мало не лишився без армії через авантюризм

Одна історія 23:14, 24 грудня 380 Читать новость на русском

Олександр Македонський – геніальний полководець, адміністратор і політик, який до 30 років підкорив собі мало не півсвіту. Він став імператором держави, яка простягалася від Македонії аж до Гімалаїв на схід і Єгипту на південь. А його військову стратегію вивчають у профільних навчальних закладах і досі.

Олександр був 19-им царем Македонії. З 13 років вчився політики і етики у Арістотеля. Коли йому було 16, вже успішно воював з повстанцями, а у 20, після смерті його батька царя Македонії Філіпа ІІ, перейняв престол і пішов війною на Персію.

Офіційно метою походу була помста персам за руйнування Афін і розорення Акрополя через греко-перські війни. І Олександр починав цю війну від імені всіх грецьких полісів, але сам 22-річний полководець переслідував трохи інакші інтереси: він вирішивши стати царем Азії і перетворити її на центр своєї держави. Для цього потрібно було знищити імперію Дарія ІІІ з династії Ахеменідів.

Читайте також: Одна історія. Як Юлій Цезар став найвеличнішим полководцем усіх часів

Спершу Олександр розбив персів на річці Гранік поблизу узбережжя Мармурового моря. Після цього до нього приєдналися греки Малої Азії, і Македонський стрімко рушив на південь. Вперше імператора Дарія він зустрів у битві при Іссі. Тоді греко-македонська армія взяла гору, а Дарій втік з поля бою, кинувши своє військо і сім'ю напризволяще. Олександр дуже розгнівався, що його головний противник вислизнув.

Олександр Македонський

З тих пір минуло два роки. Молодий полководець завоював південь імперії, підкорив Сирію і Фінікію, без бою зайняв Єгипет. 25-річний цар переправився через річку Тигр, збираючись вступити у вирішальний бій з армією персів. А от воїни Олександра все менше розуміли, заради чого вони йдуть на смерть.

Як Македонському вдалося переконати воїнів не сумніватися у політиці їхнього ватажка – дивіться у програмі.

Теги: Історія Одна історія
Джерело: 24 Канал
Новини за 24 грудня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук