Одна історія. Як Олександр Македонський мало не лишився без армії через авантюризм

Олександр Македонський – геніальний полководець, адміністратор і політик, який до 30 років підкорив собі мало не півсвіту. Він став імператором держави, яка простягалася від Македонії аж до Гімалаїв на схід і Єгипту на південь. А його військову стратегію вивчають у профільних навчальних закладах і досі.

Олександр був 19-им царем Македонії. З 13 років вчився політики і етики у Арістотеля. Коли йому було 16, вже успішно воював з повстанцями, а у 20, після смерті його батька царя Македонії Філіпа ІІ, перейняв престол і пішов війною на Персію.

Офіційно метою походу була помста персам за руйнування Афін і розорення Акрополя через греко-перські війни. І Олександр починав цю війну від імені всіх грецьких полісів, але сам 22-річний полководець переслідував трохи інакші інтереси: він вирішивши стати царем Азії і перетворити її на центр своєї держави. Для цього потрібно було знищити імперію Дарія ІІІ з династії Ахеменідів.

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Спершу Олександр розбив персів на річці Гранік поблизу узбережжя Мармурового моря. Після цього до нього приєдналися греки Малої Азії, і Македонський стрімко рушив на південь. Вперше імператора Дарія він зустрів у битві при Іссі. Тоді греко-македонська армія взяла гору, а Дарій втік з поля бою, кинувши своє військо і сім'ю напризволяще. Олександр дуже розгнівався, що його головний противник вислизнув.

Олександр Македонський

З тих пір минуло два роки. Молодий полководець завоював південь імперії, підкорив Сирію і Фінікію, без бою зайняв Єгипет. 25-річний цар переправився через річку Тигр, збираючись вступити у вирішальний бій з армією персів. А от воїни Олександра все менше розуміли, заради чого вони йдуть на смерть.

Як Македонському вдалося переконати воїнів не сумніватися у політиці їхнього ватажка – дивіться у програмі.