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Одна історія. Які життєві переконання допомогли Бенджаміну Франкліну в політичній кар'єрі

Одна історія 19:45, 10 січня 152 Читать новость на русском

Один із найвидатніших політиків в історії, чий портрет прикрашає стодоларову купюру федеральної резервної системи США з 1914 року. Бенджамін Франклін – один з "батьків-засновників", хто скріпив своїм підписом Декларацію незалежності та Конституцію США, а також Версальський мирний договір, який формально завершив війну за незалежність в Північній Америці від Великобританії.

Бенджамін Франклін народився 17 січня 1706 року в Бостоні, у багатодітній сім’ї англійського емігранта. У нього було 16 братів і сестер, старші допомагали батькам у сімейній справі – виготовленні мила і свічок.

Через скрутний час освіту йому довелося здобувати самостійно. Батько Бенджаміна хотів, щоб син ходив до школи, але грошей вистачило тільки на два роки навчання.

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За чутками Франклін був масоном, і входив в найбільшу масонську ложу "Дев'ять Сестер".

Через непоступливість та відстоювання інтересів народу, політична кар’єра Франкліна іде вгору, і у 1787 році він стає одним з авторів американської Конституції. В основі політичних поглядів Бенджаміна Франкліна лежала концепція природних і невід'ємних прав людини, до яких він відносив життя, свободу, власність.

У житті Франкліна було надзвичайно багато цікавих фактів. Бенджамін дуже любив смажену рибу, однак з якогось часу він вирішив стати вегетаріанцем. Протягом декількох років йому вдавалося обходитися без вживання м’яса та риби. Однак перебуваючи в довгому плаванні і маючи обмежений вибір їжі, Бенджамін сидів на палубі і дивився, як чистять рибу і готують її для того, щоб смажити. Раптово він побачив, що з шлунку великої риби дістають багато маленьких рибок.

Ну, якщо ви один одного поїдаєте, то чому я не можу з’їсти вас! – вигукнув Франклін спересердя.

Таким чином, здорова логіка допомогла вирішити складне, на перший погляд, філософське питання про те, чи гуманно їсти тварин. З того часу Франклін не піднімав питання вегетаріанства.

Як видатному американському політику вдалося добитися успіхів у науці – дивіться у програмі "Одна історія".

Теги: Історія США Одна історія
Джерело: 24 Канал
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