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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Одностатеві шлюби

Фінансові ринки 08:37, 2 квітня 2009 307

Швеція легалізувала одностатеві шлюби.

Парламент скандинавської країни схвалив закон, який дозволяє особам однієї статі офіційно оформлювати свої стосунки. Одружуватися люди нетрадиційної орієнтації зможуть з 1 травня. Рішення шведські депутати ухвалили після шестигодинних дебатів: "за" проголосував 261 народний обранець, "проти" - 22.Єдиною партією, що виступала проти нововведення, були "Християнські демократи". Свою позицію вони обґрунтували "порятунком поняття шлюб". Таким чином, Швеція однією з не багатьох держав у світі, де дозволено реєструвати шлюби між людьми однієї статі. Зокрема такий закон вже діє в Нідерландах, Бельгії, Іспанії, Канаді, ПАР і Норвегії, а також американських штатах Массачусетс і Коннектикут.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 2 квітня 2009
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