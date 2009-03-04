Одяг для богинь
12:17, 4 березня 2009 303
Гламур та блискучі тканини найрізноманітніших відтінків: колекція осінь-зима 2009-2010 від італійської дизайнерки Донателли Версаче.
Цього сезону модельєр зосередилася виключно на відвертому та сексуальному образі жінки. Усе стильно, скромно, ніяких зайвих візерунків та мінімум біжутерії. Проте - зі смаком.З аксесуарів Донателла презентувала сумки різних форм та кольорів. Не поступалося красою й взуття від дизайнерки: гостроносі лаковані туфлі, високі каблуки, подекуди відкриті пальці. Вже традиційно показ Версаче відвідала ціла когорта зіркових гостей. Серед них - Анна Вінтур, модель Валерія Мацца та інші.
Джерело: 24 Канал
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