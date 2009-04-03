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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Офіційний кандидат

Фінансові ринки 18:37, 3 квітня 2009 267

Прем'єр-міністр Данії - офіційний кандидат на посаду генсека НАТО.

Андерс Фог Расмуссен підтвердив, що він балотуватиметься на посаду генерального секретаря НАТО. За його кандидатуру виступає низка європейських країн - Великобританія, Франція та Німеччина, а також Сполучені Штати.Проте кандидатура данського прем’єра не має одностайної підтримки серед членів Альянсу. Проти Расмуссена виступає, зокрема Туреччина. Обурення Анкари викликали виступи чиновника проти вступу Туреччини до Північно-Атлантичного альянсу. Також свого часу висловлювання глави данського уряду про свободу слова під час скандалу навколо публікацій карикатур на пророка Мухамеда в 2006 році, викликали протест усього мусульманського світу.Тим часом уряд Польщі не висуватиме кандидатуру свого міністра закордонних справ Радослава Сікорського на посаду генсека НАТО. Про це повідомив прем’єр країни Дональд Туск. Сам Сікорський також заперечує свої претензії на крісло чільника альянсу, проте дискусії у пресі з цього питання не вщухають ось уже кілька місяців. Нагадаємо, термін повноважень чинного генерального секретаря НАТО Яапа де Хооп Схеффера спливає 31 липня. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 3 квітня 2009
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