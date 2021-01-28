Дзержинський райсуд Кривого Рогу 29 січня повторно розгляне клопотання компанії IMMCO TRADE PTE LTD, яку пов'язують з бізнесменом Віталієм Кучуком, в якому трейдер попросить скасувати арешт рутила Об'єднаної гірничо-хімічної компанії в порту Одеси, представивши нові обставина – додаткову угоду до контракту.

Про це йдеться в довідці ОГПУ, якою володіє видання.

Щоб зняти арешт, IMMCO намір пред'явити суду додаткову угоду від 31 грудня 2020 до контракту від 29 жовтня 2020 року, яким передбачено зміну умов оплати товару. Вона настає в момент навантаження поставленої партії товару на судно в порту Одеса.

Правоохоронцями встановлено, що це додаткова угода IMMCO з ОГХК є підробленою, підписаною заднім числом, щоб уникнути покарання за нанесення збитків ОГХК.

"Згадана угода є підробленою і не пройшла процедуру реєстрації контрактів ЗЕД в Державній митній службі України", – йдеться в поясненні силовиків.

Нагадаємо, IMMCO закінчила вивозити рутил ОГХК в обсязі 5,6 тис. т ще 14 грудня 2020 року, але не оплатила її державній компанії по закінченню 30 днів, як того вимагало колишнє доповнення до контракту. Крім того, правоохоронці запевняють, що IMMCO планувала перепродати рутил ще одному посередникові – японській компанії Advanced Material Japan Corporation, в результаті ОГХК недоотримає на кожній тонні рутилу не менше $ 500, а збиток компанії від контракту складе близько 3 млн доларів.

Це стало приводом для правоохоронних органів в день закінчення терміну оплати за контрактом – 14 січня, заарештувати рутил на складах порту і провести обшуки в офісі ОГХК і на її Вільногірській філії. Таким чином, сторони не встигли здійснити завантаження товару на судно в порту Одеси і вивезти його і тепер, очевидно, намагаються скористатися цим, щоб уникнути звинувачень.

Керівництво ОГХК і IMMCO підозрюють у змові і нанесенні збитків держпідприємству у розмірі 6 млн доларів.

За контрактом ОГХК з IMMCO від 29 жовтня про продаж рутила порушено кримінальне провадження № 42020040000000552.

Це буде третя спроба IMMCO розблокувати продукцію ОГХК в суді, що не заплативши за неї.

Суд першої інстанції – Дзержинський райсуд Кривого Рогу, а також Дніпровський апеляційний суд відмовили компанії IMMCO у скасуванні арешту, посилаючись на те, що товар все ще не оплачено державному підприємству.

Силовики наполягають на тому, що організована злочинна група у складі заступника менеджменту ФДМ і ОГХК вишукують заходи щодо винесення суддею неправомірного рішення про зняття арешту з майна держкомпанії з метою його привласнення, чинячи тиск на суддю Дзержинського райсуду. Ситуацією навколо контракту ОГХК з IMMCO також зацікавилися НАБУ і ДБР.

Згідно із законодавством, посадові особи ОГХК і ФДМ можуть понести відповідальність за вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.191 та ч.2 ст. 366 Кримінального Кодексу України, які передбачають позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна та з позбавленням права займати керівні посади.