Огляд подій російсько-української війни на фронті та в тилу за останню добу станом на вівторок, 20 жовтня, від аналітика 24 Каналу Андрія Дрозди.

Головні теми випуску:

  • російські удари по цивільних об'єктах в Україні та нові жертви окупантів;
  • маніпуляції влади США зі Starlink і ракетами до систем Петріот;
  • результативні удари України по російських паливних хабах (які технічно не є НПЗ);
  • кадрові зміни в Силах Оборони України;
  • аналіз ситуації на основних напрямках фронту – успіхи Сил оборони на Донеччині та активізація росіян в районі Гуляйполя.

Текстову версію огляду подій 20.10.2026 від Андрія Дрозди – читайте на 24 Каналі.

На Київщині росіяни атакували складські приміщення в Обухівському районі. Внаслідок удару, за даними рятувальників, загинули троє людей, ще шестеро дістали поранення.

На Харківщині у Новій Водолазі внаслідок російського удару загинули троє дітей і троє дорослих.

Російський "Шахед" ударив біля зони відпочинку, поруч із парком, дитячими батутами й атракціонами. Саме це місце росіяни обрали для атаки дроном.

Жахливий російський удар на Харківщині. "Шахед" ударив фактично просто по людях – по парку поблизу звичайного кафе. Абсолютне звірство. Шість людей загинули, і серед них діти. Дівчинка вбита у візочку. Її звали Ангеліна, їй було трохи більше року, вона народилась у серпні 2025 року… Її маму звали Інна, вона померла у лікарні… Іншій убитій дівчинці було 11 років. Мої співчуття рідним та близьким. Ще 14 людей поранені, і серед них ще шестеро дітей, – президент Зеленський про злочин росіян, на який закриває очі президент США.

Є страшні кадри з місця російського злочину, на які просто неможливо дивитись без сліз.

Візочок і в ньому вбита росіянами однорічна Ангеліна…

Росіяни вбивають дітей, 18+

На жаль, її вбивством росіяни не задовольнилися.

Дніпро і передмістя також були атаковані. У місті спочатку повідомляли про трьох поранених, згодом їхня кількість зросла до чотирьох.

Також були удари по енергетичних об'єктах у Львівській та Тернопільській областях. Російський терор і атаки по критичній енергетичній інфраструктурі поступово зміщуються на Захід України. Мета росіян — вибити підстанції, ТЕС та інші важливі вузли енергомережі.

Українські далекобійні операції вглиб Росії продовжуються. Після пожежі в Санкт-Петербурзі з'явилися кадри з Тамбовської області, де було підпалено виробничо-диспетчерську станцію "Нікольська" в Мічурінському районі.

Це вузловий елемент магістральної нафтопровідної системи "Дружба". Станція здійснює прийом, зберігання, перекачування і транзит нафти, а її добова пропускна спроможність може сягати 300 тисяч тонн.

Українські безпілотники вже атакували цей об'єкт минулого року щонайменше двічі, були спроби і цього року. Цього разу атака стала успішною — станція палає і горить.

Президент Зеленський втомився від цинічних заяв Трампа і ко, тому прямо звинуватив США у навмисному затягуванні постачання ракет Patriot Україні.

Йдеться про ракети-перехоплювачі, які вже оплачені країнами НАТО, тобто Європа за них заплатила, але Сполучені Штати затримують передачу.

Ця інформація базується на розмовах Зеленського з американськими сенаторами, зокрема Тімом Тіліссом і Річардом Блюменталем. У розмові з ними Зеленський прямо заявив, що адміністрація Трампа, зокрема Пентагон і Піт Хегсет, свідомо не погоджують постачання перехоплювачів для Patriot та ракет AIM-9X для систем NASAMS.

Зеленський у Норвегії спробує переконати команду Трампа не робити помилок – дивіться відео:

За словами Зеленського, в Україні практично не залишилося американських ракет, запас фактично вичерпаний. Axios цитує його словами про те, що необхідно зрозуміти, що відбувається, чому це відбувається і до чого веде.

Все це відбувається на тлі уповільнення Starlink, часткового відключення для військових (це вже послабило удари по російській логістиці в Приазов'ї, від чого окупанти дуже тішаться), припинення передачі розвідданих і попереджень про російські балістичні удари. Усе це свідчить про політичне рішення президента США сповільнити (якщо не саботувати) підтримку України.

Ввечері 20 жовтня Зеленський зустрінеться з Віткоффом в Осло. Після цього Віткофф має поїхати з Норвегії до Москви. Що з того буде – побачимо, але американська позиція зараз цілком зрозуміла: тиснути на слабшу сторону конфлікту, тобто на Україну, яка залежить від США по озброєнню.

Бригадного генерала Андрія Білецького призначено командувачем угруповання військ "Центр". Білецький сам спілкувався з журналістами і підтвердив це призначення. Водночас він не залишає посаду командира Третього армійського корпусу: там його тимчасово підмінятиме Дмитро Рогозюк.

Рогозюк або "Рогозя" – кадровий офіцер Третьої штурмової бригади. Він командував штурмовим батальйоном, а у 2025 році був призначений командиром 60-ї Інгулецької механізованої бригади.

Дмитро Рогозюк – новий командир Третього армійського корпусу / фото – 60 ОМБР

Раніше, ще до цього призначення, він обіймав посаду начальника оперативного відділу штабу Третьої ОШБр, де відповідав за планування бойових операцій.

Зараз у корпусі та в новоствореному угрупованні військ ідуть численні призначення, а офіцери з кадрової обойми Білецького вже посідають важливі посади. Ці структурні зміни можуть допомогти стабілізувати ситуацію на фронті, зокрема на Слов'янському і Краматорському напрямках.

На Слов'янському напрямку росіяни дещо підрівняли фронт, просунувшись у районі Рай-Олександрівки. За це село точаться дуже активні бої. Там сходяться дороги з півдня, заходу, сходу і півночі, а сам населений пункт розташований на височині. Це важливо для радіогоризонту, запуску дронів і панування в небі. Саме тому цей рубіж є важливим для української оборони.

Раніше росіяни, не контролюючи навіть Рай-Олександрівку, намагалися обходити її і просуватись у напрямку Миколаївки, де поблизу розташована Слов'янська ТЕС. За наявною інформацією, ворога вдалося звідти відкинути серією контратак, але зараз бої точаться саме за Рай-Олександрівку.

Наразі лінія бойового зіткнення без змін. Іноді бої відбуваються в сірій зоні на підступах до Миколаївки, куди росіяни продовжують посилати піхоту.

Скріншот карти DeepState

Ворог активно застосовує безпілотники типу "Молнія-2" по Миколаївці та лісосмузі перед населеним пунктом. Росіяни використовували ліси на північ від Рай-Олександрівки для накопичення піхоти й подальшого висування на Миколаївку. Подібні заліснені райони є і на захід від Кривої Луки. Повністю зачистити ці масиви поки не вдалося, і це створює проблему.

Водночас ворожі групи, які намагаються проникати в Рай-Олександрівку та закріплюватися, здебільшого виявляються і знищуються. Просування противника дається йому важко, а спроби розширити присутність поки не змінили обстановку суттєво. Але говорити про остаточну стабілізацію зарано, бо бої тривають.

На північ від Гуляйполя російські війська активізувалися, користуючись погодними умовами, що ускладнюють роботу української аеророзвідки.

Йдеться про ділянку в районі Тернуватого та села Добропілля, а також Воздвижівки й Верхньої Терси. Тут ворог намагається активно штурмувати й рухатися вперед. Про це, за словами ведучого, повідомляє 7-й корпус ДШВ.

Українські десантники описують тактику ворога як глибоку інфільтрацію. Росіяни діють малими піхотними групами по 1 – 5 осіб. Переміщення піхоти в п'ятикілометровій зоні перед лінією бойового зіткнення періодично супроводжується мототехнікою. Раніше це було масовим явищем, тепер — значно менше.

Скріншот карти DeepState

Також повідомляється, що українські військові нещодавно знищили групу 22-ї окремої гвардійської бригади спецпризначення РФ — підрозділу, підпорядкованого російському ГУ ГШ (колишня ГРУ), який брав участь у двох чеченських війнах.

Протягом останнього тижня, на тлі погіршення погоди, противник почав застосовувати локальні штурми за участі піхоти, мотоциклів і бронетехніки. Мета — пришвидшити вихід до околиць Запоріжжя і блокування обласного центру, які росіяни вже захопили авансом. Нагадаємо, минулого тижня путінський генерал Герасимов заявив, що окупанти вже в 5 кілометрах від Запоріжжя, і був за це пошитий в дурні своїми ж пропагандистами.

Не слід сприймати це як негайну загрозу Запоріжжю: йдеться радше про спроби обійти Оріхівський район оборони з двох флангів. Один із них — район південніше Тернуватого, другий — напрямок через Малі Щербаки на Комишуваху та трасу Оріхів — Запоріжжя. Обидві ці спроби тривають давно, але поки не дали успіху.

Огляд подій війни за 20 жовтня – дивіться відео: