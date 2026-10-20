Огляд подій російсько-української війни на фронті та в тилу за останню добу станом на вівторок, 20 жовтня, від аналітика 24 Каналу Андрія Дрозди.

Головні теми випуску:

російські удари по цивільних об'єктах в Україні та нові жертви окупантів;

маніпуляції влади США зі Starlink і ракетами до систем Петріот;

результативні удари України по російських паливних хабах (які технічно не є НПЗ);

кадрові зміни в Силах Оборони України;

аналіз ситуації на основних напрямках фронту – успіхи Сил оборони на Донеччині та активізація росіян в районі Гуляйполя.

Текстову версію огляду подій 20.10.2026 від Андрія Дрозди – читайте на 24 Каналі.

Удари росіян по цивільній інфраструктурі

На Київщині росіяни атакували складські приміщення в Обухівському районі. Внаслідок удару, за даними рятувальників, загинули троє людей, ще шестеро дістали поранення.

На Харківщині у Новій Водолазі внаслідок російського удару загинули троє дітей і троє дорослих.

Російський "Шахед" ударив біля зони відпочинку, поруч із парком, дитячими батутами й атракціонами. Саме це місце росіяни обрали для атаки дроном.

Жахливий російський удар на Харківщині. "Шахед" ударив фактично просто по людях – по парку поблизу звичайного кафе. Абсолютне звірство. Шість людей загинули, і серед них діти. Дівчинка вбита у візочку. Її звали Ангеліна, їй було трохи більше року, вона народилась у серпні 2025 року… Її маму звали Інна, вона померла у лікарні… Іншій убитій дівчинці було 11 років. Мої співчуття рідним та близьким. Ще 14 людей поранені, і серед них ще шестеро дітей, – президент Зеленський про злочин росіян, на який закриває очі президент США.

Є страшні кадри з місця російського злочину, на які просто неможливо дивитись без сліз.

Візочок і в ньому вбита росіянами однорічна Ангеліна…

Росіяни вбивають дітей, 18+

На жаль, її вбивством росіяни не задовольнилися.

Дніпро і передмістя також були атаковані. У місті спочатку повідомляли про трьох поранених, згодом їхня кількість зросла до чотирьох.

Також були удари по енергетичних об'єктах у Львівській та Тернопільській областях. Російський терор і атаки по критичній енергетичній інфраструктурі поступово зміщуються на Захід України. Мета росіян — вибити підстанції, ТЕС та інші важливі вузли енергомережі.

Удари України по російській логістиці

Українські далекобійні операції вглиб Росії продовжуються. Після пожежі в Санкт-Петербурзі з'явилися кадри з Тамбовської області, де було підпалено виробничо-диспетчерську станцію "Нікольська" в Мічурінському районі.

Це вузловий елемент магістральної нафтопровідної системи "Дружба". Станція здійснює прийом, зберігання, перекачування і транзит нафти, а її добова пропускна спроможність може сягати 300 тисяч тонн.

Українські безпілотники вже атакували цей об'єкт минулого року щонайменше двічі, були спроби і цього року. Цього разу атака стала успішною — станція палає і горить.

Тиск США, Patriot і нові переговори

Президент Зеленський втомився від цинічних заяв Трампа і ко, тому прямо звинуватив США у навмисному затягуванні постачання ракет Patriot Україні.

Йдеться про ракети-перехоплювачі, які вже оплачені країнами НАТО, тобто Європа за них заплатила, але Сполучені Штати затримують передачу.

Ця інформація базується на розмовах Зеленського з американськими сенаторами, зокрема Тімом Тіліссом і Річардом Блюменталем. У розмові з ними Зеленський прямо заявив, що адміністрація Трампа, зокрема Пентагон і Піт Хегсет, свідомо не погоджують постачання перехоплювачів для Patriot та ракет AIM-9X для систем NASAMS.

Зеленський у Норвегії спробує переконати команду Трампа не робити помилок – дивіться відео:

За словами Зеленського, в Україні практично не залишилося американських ракет, запас фактично вичерпаний. Axios цитує його словами про те, що необхідно зрозуміти, що відбувається, чому це відбувається і до чого веде.

Все це відбувається на тлі уповільнення Starlink, часткового відключення для військових (це вже послабило удари по російській логістиці в Приазов'ї, від чого окупанти дуже тішаться), припинення передачі розвідданих і попереджень про російські балістичні удари. Усе це свідчить про політичне рішення президента США сповільнити (якщо не саботувати) підтримку України.

Ввечері 20 жовтня Зеленський зустрінеться з Віткоффом в Осло. Після цього Віткофф має поїхати з Норвегії до Москви. Що з того буде – побачимо, але американська позиція зараз цілком зрозуміла: тиснути на слабшу сторону конфлікту, тобто на Україну, яка залежить від США по озброєнню.

Кадрові зміни в українському війську

Бригадного генерала Андрія Білецького призначено командувачем угруповання військ "Центр". Білецький сам спілкувався з журналістами і підтвердив це призначення. Водночас він не залишає посаду командира Третього армійського корпусу: там його тимчасово підмінятиме Дмитро Рогозюк.

Рогозюк або "Рогозя" – кадровий офіцер Третьої штурмової бригади. Він командував штурмовим батальйоном, а у 2025 році був призначений командиром 60-ї Інгулецької механізованої бригади.

Дмитро Рогозюк – новий командир Третього армійського корпусу / фото – 60 ОМБР

Раніше, ще до цього призначення, він обіймав посаду начальника оперативного відділу штабу Третьої ОШБр, де відповідав за планування бойових операцій.

Зараз у корпусі та в новоствореному угрупованні військ ідуть численні призначення, а офіцери з кадрової обойми Білецького вже посідають важливі посади. Ці структурні зміни можуть допомогти стабілізувати ситуацію на фронті, зокрема на Слов'янському і Краматорському напрямках.

Слов'янський і Краматорський напрямки

На Слов'янському напрямку росіяни дещо підрівняли фронт, просунувшись у районі Рай-Олександрівки. За це село точаться дуже активні бої. Там сходяться дороги з півдня, заходу, сходу і півночі, а сам населений пункт розташований на височині. Це важливо для радіогоризонту, запуску дронів і панування в небі. Саме тому цей рубіж є важливим для української оборони.

Раніше росіяни, не контролюючи навіть Рай-Олександрівку, намагалися обходити її і просуватись у напрямку Миколаївки, де поблизу розташована Слов'янська ТЕС. За наявною інформацією, ворога вдалося звідти відкинути серією контратак, але зараз бої точаться саме за Рай-Олександрівку.

Наразі лінія бойового зіткнення без змін. Іноді бої відбуваються в сірій зоні на підступах до Миколаївки, куди росіяни продовжують посилати піхоту.

Скріншот карти DeepState

Ворог активно застосовує безпілотники типу "Молнія-2" по Миколаївці та лісосмузі перед населеним пунктом. Росіяни використовували ліси на північ від Рай-Олександрівки для накопичення піхоти й подальшого висування на Миколаївку. Подібні заліснені райони є і на захід від Кривої Луки. Повністю зачистити ці масиви поки не вдалося, і це створює проблему.

Водночас ворожі групи, які намагаються проникати в Рай-Олександрівку та закріплюватися, здебільшого виявляються і знищуються. Просування противника дається йому важко, а спроби розширити присутність поки не змінили обстановку суттєво. Але говорити про остаточну стабілізацію зарано, бо бої тривають.

Запорізький напрямок і загроза на північ від Гуляйполя

На північ від Гуляйполя російські війська активізувалися, користуючись погодними умовами, що ускладнюють роботу української аеророзвідки.

Йдеться про ділянку в районі Тернуватого та села Добропілля, а також Воздвижівки й Верхньої Терси. Тут ворог намагається активно штурмувати й рухатися вперед. Про це, за словами ведучого, повідомляє 7-й корпус ДШВ.

Українські десантники описують тактику ворога як глибоку інфільтрацію. Росіяни діють малими піхотними групами по 1 – 5 осіб. Переміщення піхоти в п'ятикілометровій зоні перед лінією бойового зіткнення періодично супроводжується мототехнікою. Раніше це було масовим явищем, тепер — значно менше.

Скріншот карти DeepState

Також повідомляється, що українські військові нещодавно знищили групу 22-ї окремої гвардійської бригади спецпризначення РФ — підрозділу, підпорядкованого російському ГУ ГШ (колишня ГРУ), який брав участь у двох чеченських війнах.

Протягом останнього тижня, на тлі погіршення погоди, противник почав застосовувати локальні штурми за участі піхоти, мотоциклів і бронетехніки. Мета — пришвидшити вихід до околиць Запоріжжя і блокування обласного центру, які росіяни вже захопили авансом. Нагадаємо, минулого тижня путінський генерал Герасимов заявив, що окупанти вже в 5 кілометрах від Запоріжжя, і був за це пошитий в дурні своїми ж пропагандистами.

Не слід сприймати це як негайну загрозу Запоріжжю: йдеться радше про спроби обійти Оріхівський район оборони з двох флангів. Один із них — район південніше Тернуватого, другий — напрямок через Малі Щербаки на Комишуваху та трасу Оріхів — Запоріжжя. Обидві ці спроби тривають давно, але поки не дали успіху.

Огляд подій війни за 20 жовтня – дивіться відео: