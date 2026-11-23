Огляд подій війни на фронті та в тилу станом на понеділок, 23 листопада, в авторському викладенні журналіста 24 Каналу Андрія Дрозди.

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Головними темами випуску стали російський терор проти мирних українців, ураження російських воєнних кораблів на Балтиці та Середземному морі, успіхи Сил оборони на Харківщині, Сумщині / Курщині та важкі бої в районі Добропілля.

Текстова версія огляду Андрія Дрозди від 23.11.2026 – на 24 Каналі.

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Російський терор по українських містах

Росія продовжує бити по цивільних в Україні, по мирних людях, по містах прилітає. Загалом за добу російські удари забрали життя 17 людей.

На Київщині, у Димері, російський реактивний дрон обвалив цілий під’їзд багатоквартирного будинку. Одинадцятеро людей станом на ранок вважалися загиблими.

фото – ДСНС

Загалом на Київщині загинули 14 людей, є жертви у Вишневому, одна людина на Білоцерківщині, щонайменше 40 поранених, серед них п'ятеро дітей.

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Рятувальники працювали невтомно, були випадки порятунку людей і навіть дітей з-під завалів.

У Запоріжжі в непрацюючу приватну клініку влучили російські сили: троє загиблих, одна поранена людина. У Лозовій семеро поранених.

Так само була повітряна атака на Вінниччину — на щастя, без постраждалих, але пошкоджено цивільне підприємство і приватні будинки.

Українські удари по російському флоту в Середземному морі та на Балтиці

Україна переносить бойові дії проти російських окупантів, російської армії і флоту в інші райони й області. Для багатьох це немислимі речі, але це вже нова реальність війни.

Удар по російському корвету в Бенгазі, в Лівії, став шоком для Москви. Це не просто чергова атака — це підтверджена українська операція в Середземному морі. Є офіційне підтвердження від Служби безпеки України і президента Володимира Зеленського.

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Президент Зеленський прокоментував це так: "Це зразкова українська операція у відповідь на російську війну. Дякую воїнам Служби безпеки України і всіх Сил оборони, які були задіяні. Все відбулося поблизу берегів Лівії. Наші воїни задіяли сім морських дронів українського виробництва. Попри всі намагання ворога протидіяти, був затоплений російський корвет Меркурій. Це один із найновіших російських кораблів, прийнятий на озброєння у 2023 році".

Операція зі знищення корвета "Меркурій" – дивіться відео:

Разом із корветом був знищений бойовий вертоліт Ка-27. Другою ціллю став російський суховантаж МВ Ангара, який ворог використовував для перевезення зброї. Результат — уражено.

"Меркурій" пішов на дно. Є супутникові знімки, які показують, що він не витримав ударів численних українських морських безекіпажних катерів. Лівійці, очевидно разом із росіянами, намагаються блокувати вхід до причалу цієї бази, але це навряд чи врятує росіян від наступних українських атак.

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Українські військові та СБУ знаходять нові способи уражати цілі, які ворог вважає надзвичайно захищеними. Ідеться і про Кримський міст, і про удари в Балтійському регіоні, і про кораблі, що перевозять боєприпаси. Очевидно, удари триватимуть.

"Меркурій" приєднався до крейсера "Москва" / супутникове фото – Vantor

"Ангара", яка також ходила під назвою "Аскалон," вийшла з Балтійська в Калінінградській області й опинилася поблизу Бенгазі. За даними української розвідки, судно перевозило озброєння. Його неодноразово фіксували на території військово-морської бази в Новоросійську. Ще раніше воно перевозило ракети до ЗРК С-400, а також бронетехніку. Тобто це судно не вперше було помічене у перевезенні зброї.

Україна вперше на рівні президента визнала удар по російських кораблях у Середземному морі. Попередні епізоди біля берегів Лівії — газовоз Arctic Metagas, танкери — українська сторона залишала без коментарів. Цього разу є назва корабля, кількість дронів і відео. Поки що операція в Бенгазі — найпотужніша за наслідками і ураженими цілями. Те, що новітній російський корвет пішов під воду, безумовно, наше досягнення.

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Калінінград, Балтика і російські страхи блокади

Минулого тижня були атаки у Фінській затоці. Там було знищено вантажний корабель російської армії "Спарта-2". Також раніше була успішна атака по малому ракетному кораблю Наро-Фомінськ — його не знищили, але пошкодили повітряними ударами безпілотників.

Калінінград відбивав на вихідних повітряні атаки безпілотників. Працювала система ППО, і очевидно, що українські дрони вже добираються і до порту Калінінграда.

Фінляндія рятує підсанкційний російський корабель / фото – https://www.epressi.com

Про можливу блокаду Калінінграда пише і російський пропагандист Олексій Живов. Прем'єр-міністр Росії Мішустін заявив, що Росія будує два залізничних пароми за 50 мільярдів рублів. Живов нагадує, що Москва збирається витратити 66 мільярдів на будівництво цирку і 109 мільярдів на новий корпус Скліфа, і називає це банкетом під час чуми.

Проблеми на Балтиці були прогнозовані ще з 2024 року. І тепер вони стали реальністю. Це далеко не кінець українських операцій у Балтійському морі, акваторії й, зокрема, у районі Калінінграда.

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Удари по російській нафтопереробці

Українські безпілотники атакували два НПЗ на території Росії та нафтоперекачувальну станцію.

Горить Новошахтинський НПЗ у Ростовській області. Пожежа охопила завод, який відносно недалеко від України.

Новошахтинський НПЗ у Ростовській області Росії цієї ночі атакували СБУ спільно з ГУР / фото – ExileNova+

Також атаковано "Лукойл Перм Нефтегаз Оргсинтез" у Пермському краї. Це повторна атака.

У Татарстані, в Альметьєвську, палала нафтоперекачувальна станція Калейкіно, яку атакували повторно за короткий період часу.

Це важливі вузлові об'єкти експорту російської нафти й подачі в західні райони Росії. Україна не збавляє обертів, і нафтопереробка в Росії продовжує горіти.

Польща підтвердила падіння російських ракет

У Польщі визнали, що всі три літаючі об’єкти, які впали на їхній території, — це були російські крилаті ракети Х-101.

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Це підтвердили польські медіа і фахівці після огляду фрагментів у Новому Липовці, Руднику над Сяном і Малодичі.

На щастя, люди не постраждали, бо ракети впали в полях, не зачепивши житлові будинки. Але атака була дуже небезпечною.

Росія атакувала Польщу, та провела розслідування:

Дональд Трамп заявив, що це сталося нібито помилково. Мовляв, Путін помилково атакував Польщу малесенькими ракетами. Але ракета Х-101 має довжину понад 7 метрів і може знести будинок.

Трамп або не розуміє ситуацію, або просто удає.

Сумщина, Курщина і північна оперативна зона

На Сумщині є повідомлення про активні наступальні дії українських військ. Офіційно про це майже не говорять, але російські джерела й міжнародні оглядачі пишуть, що щось відбувається в районі Юнаківки. Можливо, українські сили вже відбили ворога і рухаються далі.

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Росіяни писали, що наступальні дії відбуваються північніше — між Локнею і Басівкою. Також є повідомлення, що росіяни активно бомбардують територію, яку нібито контролювали на Сумщині. Це може означати, що лінія бойового зіткнення посунулася.

Ситуація в північній оперативній зоні покращилася, насамперед на Сумському напрямку. Там покращилося управління і взаємодія між військами. Поки що не варто розраховувати на щось надто масштабне, але підрозділи можуть покращити позиції, зокрема шляхом зачистки сірих зон.

На Курщині також прилітало. Наші військові завдали удару по Рильську, зокрема по майстерні підрозділу безпілотників Рубікон-С, яка була облаштована в будівлі поліції в центрі міста.

Є припущення, що українські військові проводять і наземні дії на території Курщини. Йдеться про район між Тьоткіно і напрямком на Глушкове, а також про село Новий Путь. Але до таких повідомлень треба ставитися обережно.

Інсайдери пишуть, що так званий "наступ на Курщину" — це радше тактичні просування окремих підрозділів для покращення положення. Лінія зіткнення вздовж кордону з Сумською та Харківською областями не йде строго по лінії, і ситуація там динамічна.

Про такі динамічні дії свідчать і кадри від Сил спеціальних операцій. Вони прямо написали, що проводять активні дії на території Російської Федерації.

Скріншот карти DeepState

Ми бачимо добре підготовлену і замасковану групу третього полку ССО, яка здійснила зачистку позицій противника. Українські військові зайшли на територію Росії, знищили особовий склад ворога, здобули Це може породжувати чутки про активні наступальні дії вже безпосередньо в Курській чи Бєлгородській області. Але точних координат Сили спеціальних операцій не дали.

Харківщина: операція "Ведмежий Капкан"

Важливо згадати операцію "Ведмежий Капкан". Один з українських штурмових полків — 470-й полк 92-ї бригади — опублікував кадри операції на Харківщині в районі Великого Бурлука, Білого Колодязя.

Йшлося про те, що вдалося зірвати задум росіян створити клешні й оточити українські війська на Харківщині. Українські сили завдали несподіваних ударів по позиціях, де росіяни закріпилися, провели масштабний вогневий вплив, застосовували дрони й навіть танки Abrams.

Вдалося звільнити 14 населених пунктів і зачистити понад 200 квадратних кілометрів території. Росіяни втратили понад 41 одиницю техніки та понад 900 військових.

Скріншот карти DeepState

Аналітики DeepState внесли зміни по цій ділянці карти, показавши збільшення сірої зони між Устинівкою, Вишневим, Вільхуваткою, Артільним та Шевченківкою. Тобто не все, про що говорив полк, підтверджується в такому масштабі, але очевидно, що плани ворога зірвано.

Українські танки під’їжджали до позицій росіян у Вільхуватці, знищували ворожу групу й відходили назад. Це свідчить, що українські війська перехопили ініціативу в цьому районі.

Добропільський напрямок і тиск росіян

На Добропільському напрямку зараз найактивніше по всьому фронту. Саме тут росіяни намагаються атакувати місто Добропілля та прилеглі населені пункти. Найбільше штурмів на фронті відбувається саме тут.

Ворог також активно атакує в районі Кучерового Яру, намагаючись пробитися до дороги Добропілля — Краматорськ.

Росіяни поки не змогли суттєво проникнути штурмовими групами в Добропілля та прорватися до траси на Краматорськ. Ще одна їхня задача — вийти до ближніх підступів Дружківки.

Скріншот карти DeepState

Фактично у ворога три цілі: Добропілля, вихід до траси на Краматорськ через Добропільський виступ і підхід до Дружківки. Але основні сили росіян змушені в’язатися в жорсткі зустрічні бої по рубежу Матяшеве — Світле і по напрямках Дорожнє — Новий Донбас та Нове Шахове — Вільне.

Темп наступу противника значно знизився, а на деяких ділянках наступ взагалі обнулився. Ситуація характеризується високим рівнем інфільтраційних і штурмових дій на тактичному рівні майже в усій операційній зоні.

Росіяни намагалися взяти під сталий контроль Торецьке, але безуспішно. Зуміли захопити Софіївку, але малі піхотні групи, які проникли в бік Павлівки, Новопавлівки, Новомиколаївки, були знищені Збройними силами України.

У районі Новотроїцького і на північний захід від Золотого Колодязя російські штурмові групи наполегливо намагаються дістатися до дороги Добропілля — Краматорськ. Ворог діє переважно вздовж річки Бик і майже безперервно проводить інтенсивні інфільтрації та штурмові дії.

Наразі вдається зупиняти ворога на підходах до міста. Значних груп російської піхоти в Добропіллі зараз немає, але ситуація тяжка і штурмових дій тут найбільше порівняно з іншими напрямками.

Огляд подій війни за 23 листопада – дивіться відео