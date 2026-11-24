Огляд подій російсько-української війни на фронті та в тилу станом на вівторок, 24 листопада, у викладенні аналітика 24 Каналу Андрія Дрозди.

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Головними темами випуску стали викриття саботажу міністра оборони США Піта Гегсета, який блокує надання Україні ракет до систем Петріот, ураження багатофункціонального інформаційного комплексу повітряно-космічної оборони АП-МРІК-ВКО 572-го окремого радіотехнічного вузла 821-го Головного центру розвідки космічної обстановки, успіхи Сил оборони на Сумщині та аналіз ситуації на головних напрямках фронту.

Текстова версія огляду подій війни за 24.11.2026 – на 24 Каналі.

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Удар по російському центру космічної розвідки

Українські безпілотники успішно атакували центр космічної розвідки Росії, і деталі цієї операції зараз розберемо.

Є підтвердження удару по 821-му головному центру розвідки космічної обстановки.

За одними даними, це Смоленська область, за іншими – Московська область, район Чехова-7. Але очевидно одне: операція відбулася, і російські джерела вже сперечаються лише про локацію.

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Йдеться про об'єкт, який допомагає Росії моніторити ситуацію з космосу через супутники.

Такі вузли, як і раніше уражені станції дальнього виявлення, важливі для російської системи спостереження, тому Україна б’є саме по подібних цілях.

Patriot для України і затримка через саботаж Пентагону

Financial Times пише, що Піт Гегсет (його великий профайл читайте на 24 Каналі) досі не затвердив передачу Україні близько 60 ракет-перехоплювачів для Patriot, які вже погоджені Вашингтоном.

Постачання фінансують західні союзники, частина ракет зберігається на європейських арсеналах. Україна мала отримати ракети PAC-3 ще у вересні, жовтні, листопаді й грудні, а також близько 20 ракет PAC-2. Але для їх відправлення також потрібен дозвіл Пентагону.

Пізніше цю інформацію фактично підтвердив президент Зеленський особисто.

Зеленський уже казав, що Україна майже місяць чекає на підпис, потрібний для постачання ракет до Patriot і NASAMS. А розмови про спільне виробництво ракет-перехоплювачів поки так і не перейшли в реальні дії.

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Курщина, Сумщина і прикордонні бої

На Курщині маємо підтверджений український удар по місту Рильськ. Там росіяни облаштували майстерню з виробництва безпілотників, де дислокувався спецпідрозділ БПЛА "Рубікон-С".

Удар був точним. Уражено будівлю, яка раніше належала місцевому відділку поліції. Під удар потрапило і місце дислокації пілотів БПЛА ФСБ РФ. Внаслідок атаки здетонував склад боєприпасів, який росіяни тримали просто в центрі міста.

Окрема тема — чутки про новий український прорив на Курщину. У 8-му корпусі ДШВ кажуть прямо: жодного прориву кордону і нової Курської операції немає.

Скріншот карти DeepState

Соцмережі та медіа розганяють заголовки про нібито взяття населеного пункту в Курській області, але сам ISW не підтверджує відновлення української операції на Курщині. Бої на Сумщині тривають щодня, однак це не означає масштабного наступу.

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У ДШВ наголошують, що будь-які коментарі про рух військ можуть допомогти ворогу. Але загалом зрозуміло: на Сумському напрямку Україна вже перехопила ініціативу — десь повністю, а десь частково.

Слов'янський і Краматорський напрямки

На Слов'янському напрямку тривають бої в районі Рай-Олександрівки – це важливе село для оборони. Українським військам вдалося стабілізувати ситуацію, відкинувши росіян від Миколаївки.

Telegram-канали пишуть, що суттєвих змін тут немає, українські підрозділи утримують позиції. Ворог тисне, але дотиснути напрямок йому не вдалося.

Маємо кадри з Краматорська, де вулиці затягнуто антидроновими сітками. Росіяни регулярно скидають на місто КАБи, тому руйнувань дедалі більше.

Росіяни тероризують мирне населення:

У місті ще залишаються тисячі цивільних, хоча їх стає менше. Ситуація на місці важка, але кардинально не змінюється: місто живе під постійною загрозою ударів.

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На схід від Краматорська тривають бої в районах Тихонівки, Малинівки, а також біля Васютинського, Маркового і Білокузминівки. За останні тижні руху російських військ тут не було, що свідчить про певну стабілізацію.

Костянтинівка: дорога життя під дроновими ударами

Окрема історія – Костянтинівка. Дорога з Дружківки лишається дорогою життя, але її постійно атакують російські дрони.

Броньований евакуаційний автомобіль, який їхав забирати поранених бійців, отримав щонайменше чотири удари FPV-дронами. Водія поранило уламками, але машина продовжила рух і успішно евакуювала людей.

Евакуація з Костянтинівки – дивіться відео:

Це ще раз показує, наскільки складна ситуація навколо Костянтинівки. Небо там буквально кишить безпілотниками, а росіяни намагаються обходити місто з флангів.

Попри заяви Путіна і його генералів про нібито взяття Костянтинівки, це не відповідає дійсності. Українські війська тримають фланги, не даючи ворогу зайти в район Осикового й Олексієво-Дружківки та відрізати місто від логістики.

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Добропільський напрямок

Українські сили продовжують утримувати позиції в оборонному периметрі навколо Добропілля. Росіяни доходять до окремих рубежів, але закріпитися не можуть.

Присутність російських інфільтраторів у місті дуже мала. Вони розкидані, не можуть накопичити критичну масу і поки не здатні переломити ситуацію.

Скріншот карти Playfra

Осінтери прогнозують, що найближчим часом противник спробує взяти під щільний вогневий контроль Святогорівку і Ганнівку, а також вийти на Грузьке і Новотроїцьке. Мета зрозуміла — відрізати Добропілля від логістики і лише після цього посилити проникнення в місто.

Карта ініціативи на фронті

Карта AMK Mapping показує, що Росія поступово втрачає ініціативу. Червоним позначені ділянки, де росіяни ще наступають: Вовчанськ, Костянтинівка, Добропілля, частина напрямку біля Гуляйполя та Оріхова.

Більшість лінії бойового зіткнення позначена жовтим — це змішана ініціатива. Блакитним — ділянки, де ініціативою володіють українські війська: район Юнаківки, частина Сумського напрямку, Лиманський напрямок, район Комара і Малої Токмачки.

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Хто володіє ініціативою на фронті:

Якщо говорити в цифрах, то приблизно 300 кілометрів лінії фронту — за російською ініціативою, 180 кілометрів — за українською. І тренд зараз явно не на користь Росії.

Втрати Росії за базами даних Росстату

Окрема велика тема — підтверджені дані про російські втрати. Видання "Медіазона", Руська служба Бі-бі-сі та "Мєдуза" спільно підтвердили автентичність баз Росстату, де поіменно враховані загиблі російські військові.

Йдеться про понад 500 тисяч поіменно підтверджених загиблих і ще близько 200 тисяч зниклих безвісти. Разом — понад 720 тисяч російських солдатів, яких можна вважати загиблими на цій війні.

Французький аналітик Клеман Молен пише, що ця війна коштувала Росії понад 720 тисяч життів, зменшила тривалість життя російських чоловіків у середньому на два роки і змусила сотні тисяч людей тікати з країни.

При цьому Росія за три роки захопила менш ніж 1,4% території України. Це катастрофічна ціна за мінімальний результат. Але, як бачимо, навіть такі втрати Путіна не зупиняють.

Огляд подій війни 24 листопада – дивіться відео: