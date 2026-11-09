Нова бензинова криза в Росії та контрнаступальні операції Сил оборони: огляд подій війни 9 листопада

Огляд подій війни на фронті та в тилу станом на 9 листопада 2026-го у викладенні аналітика 24 Каналу Андрія Дрозди.

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Ефір присвячений ударам по російській енергетиці та логістиці, шокуючим масштабам російських втрат, активним діям українських військ на Лиманському, Добропільському, Оріхівському та Херсонському напрямках тощо.

Текстова версія огляду Андрія Дрозди – на 24 Каналі.

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Паливна криза в Росії йде на нове коло

Поки Путін далі концентрується на терорі проти цивільних, Україна випалює російську нафтопереробку вперто і системно. І тепер уже горить величезний нафтопереробний завод в Ленінградській області, у Киришах.

Це один з найбільших або і навіть найбільший російський НПЗ, який міг би переробляти 21 мільйон тонн нафти на рік. Загалом над Ленінградською областю 113 дронів було збито цієї ночі. Велика частина дронів долетіла саме до цього Киришського НПЗ, який входить до структури "Сургутнафтогазу".

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Завод переробляє приблизно 7% усієї російської нафти. Зараз, очевидно, він буде зупинений.

Останні удари по російських НПЗ / інфографіка Клемана Молена

Минулого тижня кілька найбільших російських заводів, які входять у топ-п'ятірку, українські дрони вже вивели з ладу.

Це позначається на ситуації на російському паливному ринку. Бензину, дизелю стало критично мало. Після нового удару стало відомо, що Роснефть ввела обмеження на всіх своїх заправках у всіх російських регіонах щодо відпуску пального.

За даними російського міністерства економрозвитку, на міських АЗС можна купити до 30 літрів пального, на трасах — до 50 літрів. Ліміти введені на заправках Роснефті в Красноярську, не тільки в центральній частині, а й далеко на сході Росії. У Карелії теж пишуть про подібні обмеження.

Криза з пальним поширюється Росією новою хвилею. Є незалежні АЗС, які припинили роботу взагалі, бо вже не мають ресурсу купувати пальне за високими оптовими цінами і реалізовувати його на ринку.

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НПЗ в Ленінградській області – не єдина ціль, яку вразили наші безпілотники. Було також атаковано завод імені Морозова.

Сили оборони завдали ударів по підприємству російського ВПК, яке виготовляє вибухові речовини, компоненти твердого ракетного палива, капсюльні суміші. Виготовлені на заводі твердопаливні заряди використовують у двигунах ракет комплексу "Іскандер-М".

Оскільки ми поки що не маємо чим перехоплювати "Іскандери" в достатній кількості, доводиться бити по місцях запуску "Іскандерів" і по елементах, заводах, які обслуговують їх і виробляють компоненти.

Ще один важливий удар — по мосту на трасі 280 в Ростовській області. Це траса, яку росіяни використовують для логістики в Криму по Приазов'ю. Це міст через річку Міус у Ростовській області, і його українські далекобійні безпілотники вивели з ладу.

Страшні російські втрати на фронті

Хакери Silent Crow і "кіберпартизани" з Білорусі здійснили злам Росстату – російського статистичного урядового відомства – та отримали документи, які підтверджують, що вже понад 400 000 росіян загинуло на фронті.

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Загалом ідеться про підтверджену поіменну кількість російських знищених окупантів приблизно на загальну кількість 450 000.

Наразі ці дані перевіряють Медіа. Західні осінтери дискутують, чи справді їм можна вірити, бо багатьох вони шокували. Йдеться майже про пів мільйона поіменно підтверджених загиблих росіян на фронті.

Кількість загиблих росіян узгоджується з попередніми незалежними оцінками, тобто витік не відкриває якихось несподіваних масштабів. Цінність у тому, що це пряме джерело, яке підтверджує інші методи підрахунку.

Це справжні свідоцтва про смерть, а не вигадані записи. Розподіл загиблих за регіонами збігається з даними "Медіазони", яка роками поіменно рахує загиблих за відкритими джерелами. Загальна цифра "Медіазони" зараз менша, але це логічно, адже її методи не давали можливості знайти всіх. Тепер є весь цей реєстр.

У це число не входять зниклі безвісти, різні категорії людей, яких ніхто не шукає і яких не вносять у реєстри. Не йдеться і про мобілізованих на територіях окупованих так званих "ЛНР"/"ДНР" та іноземних найманців. Це суто росіяни, які потрапили в цей реєстр. Плюс мешканців окупованого Криму.

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Лиманський напрямок і операції на Луганщині

Все більше з'являється повідомлень про те, що українські війська активно ведуть боротьбу із росіянами, вступають у бої в районі Ямполівки, Тернів. Район Ямполя так само з'являється у різних повідомленнях, у тому числі й у російських джерелах.

У долині річки Жеребець продовжуються активні дії. Крім того, багато повідомлень про те, що в росіян ускладнене становище північніше в районі Борової.

Минулого тижня росіяни були нажахані атакою українських наземних роботів НРК. Окупанти намагалися зупиняти їх безпілотниками і скидами з повітря. Це відбувалося в районі села Греківка. Його можна віднести до Лиманського напрямку, але трохи північніше. Йдеться про Луганську область, долину річки Жеребець між Боровою і Лиманським напрямком. Під час цієї операції майже три десятки наземних дронів із гранатометами атакували росіян.

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Скріншот карти DeepState

Росіяни звітували відео зі своїх безпілотників, що все нібито успішно зупинили, а наступ і штурм з українського боку не мав успіху. Але подібні прийоми українські військові Третього армійського корпусу застосовували і в ході операції Вівальді трохи південніше по фронту.

Це могло бути не тільки випробуванням самої техніки, а й відволікальним маневром, щоб ворог сфокусував увагу і дронові зусилля на відбитті цієї атаки. У той же час десь поруч відбулася інша дія — маневр штурмової групи людей третього армійського корпусу на певні позиції в тому ж районі.

Потенційний контрнаступ до Кремінної, Рубіжного і Лисичанська

Фактично ми бачимо щось подібне на нову фазу операції "Вівальді". Деякі західні осінтер-аналітики вже малюють карти потенційного контрнаступу українських військ у цьому напрямку — до Кремінної, Рубіжного, Лисичанська, району Сватового.

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Також пишуть, що Третій армійський корпус націлився на значно більші результати, ніж уже відомі в ході операції "Вівальді".

Ідеться про відкидання росіян подалі від Слов'янська та Краматорська на півдні, а також убезпечення Борової і плацдармів на річці Оскіл, які зараз перебувають у складному становищі. Мета — закріплення українських військ за Осколом і подальше відкидання росіян у східному напрямку, до лінії Сватове — Кремінна.

Поки що це виглядає дуже амбітною метою. Ми не знаємо, чи операція в розвитку, чи бодай стартувала, але бачимо, що якісь активні дії на цьому напрямку третій армійський корпус веде.

Тепер уже треба оперувати категоріями цілого угруповання військ "Центр". Йдеться не лише про Лиманський напрямок, але й про сусідні Борівські плацдарми, а також Слов'янськ і Краматорськ.

Побачимо, якою буде зима, коли в росіян стандартно дещо вичерпуються ресурси для наступальних дій. Можливо, це буде чудовий час для українських контрнаступальних дій у момент, коли ворог цього не чекає.

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Слов'янський напрямок, стабілізація і бої біля Миколаївки

Українські війська поступово стабілізують ситуацію між Слов'янськом і Сіверськом. Йдеться зараз про відкидання росіян далі на схід від міста Миколаївка, де, зокрема, знаходиться Слов'янська ТЕС.

Українські військові зуміли зав'язати бої за Рай-Олександрівку, утримати під своїм контролем Никонорівку, Оріховатку — два важливі села вздовж траси Слов'янськ — Бахмут.

Також продовжується натиск на Каленики і Криву Луку. Це два села північніше від Рай-Олександрівки. Збройні сили України повністю ліквідували російських штурмовиків, які раніше проникли в Миколаївку, і відтіснили інші російські штурмові групи у напрямку Оріховатки та Рай-Олександрівки.

Скріншот карти DeepState

Лише на південний схід від Оріховатки в одній із посадок досі фіксується невелика російська піхотна група в дві-три особи. Збройні сили України продовжують успішно утримувати Юрківку і Никонорівку, зачистивши їх трохи раніше від російських піхотних груп.

На північ від Юрківки вдалося успішно відбити спроби російського просування з боку села Малинівка. Також вдається утримувати лінію оборони по каналу "Сіверський Донець – Донбас" з півдня на північ на цьому відрізку фронту.

Росіяни й далі намагаються інфільтрувати якомога більше своєї піхоти в напрямку Миколаївки і Слов'янська та використовують будь-яку можливість для цього. Відбувається така зустрічна боротьба: російські піхотні групи намагаються прослизнути через українські оборонні порядки, а тут їх намагаються виявити і знищити в сірій зоні.

Добропільський напрямок і російські ДРГ у тилу

Треба звернути увагу також на Добропільський напрямок, де російську ДРГ виявили далеко на північ від зони активних бойових дій — у районі села Новоявленка.

Це приблизно 15 кілометрів від району Золотого Колодязя і Кучерового Яру, де активно відбуваються бойові дії. Росіяни там справді присутні, це вже як мінімум сіра зона. До тієї сірої зони, яку малює DeepState, від Новоявленки взагалі 18 кілометрів.

Російську ДРГ виявили прямо біля цього села. Це означає, що росіяни знаходять можливість проходити крізь українські спостережні пункти та оборонні позиції для нападів і диверсій, зокрема на операторів БПЛА.

У районі Новоявленки проходять дороги в напрямку Краматорська, і росіяни намагаються на цих дорогах закріпити якомога більшу кількість своїх піхотинців, у тому числі таких ДРГ. Їхні атаки на Добропільському напрямку пов'язані саме з цим — вийти на ключові дороги, які ведуть на Краматорськ, і перерізати їх.

Ситуація тут дуже непроста. Останнім часом на Добропільському напрямку через кількісну перевагу ворог мав певні тактичні просування і проникнення вже в тактичний тил українських військ. Це залишається проблемою.

Оріхівський напрямок і тиск ворога на Запоріжжі

Є зміни біля Білогір'я і Чарівного, на схід від Малої Токмачки. Ворог намагається підтягувати свої війська далі в напрямку Оріхова, тиснути по флангу від Гуляйполя і Гуляйпільського села.

Тут відбуваються численні спроби проникнути за лінію бойового зіткнення російської піхоти. У самій Малій Токмачці росіяни зазнали певних територіальних втрат: західну частину села знову відвоювали українські піхотинці, триває боротьба за центральну частину села.

Скріншот карти DeepState

Подібна картина в сусідній Новоданилівці, де українські війська теж проводять контратаки. Надходить інформація, що наші бійці почали проникати до центральної частини населеного пункту. Це може свідчити про розширення зони активних бойових дій і спроби поступово покращити тактичне положення на цій ділянці.

Поруч Новоандріївку західніше українські війська контролювали завжди і продовжують це робити. По суті, ворога і далі не пускають до Оріхова, продовжуючи напівколову оборону на півдні — від Новоандріївки до Малої Токмачки і району Чарівного.

Попри це, Оріхів під загрозою, оскільки російська піхота дуже близько. Вони заходили в Оріхів уже неодноразово. Бомбардування КАБами тут ніколи не припинялося, а терор у Комишувасі призвів до величезної кількості жертв.

Херсонщина: Олешки, тунелі і операції морської піхоти

Перемир'я в Олешках дозволило росіянам завести понад 1000 своїх бійців на лівобережжя Херсонщини, підтвердив вчора президент Зеленський.

Але кадри того, що росіяни робили в Олешках, з'явилися ще раніше. Спочатку вони коментували, що це просто гуманітарну допомогу завозили або заходили ремонтні й розмінувальні підрозділи.

Але насправді заходила не тільки саперна група, а й російська піхота на бронетехніці. Їм підвозили все необхідне: боєкомплект, провізію — для того, аби вони там поховалися і закріпилися. Під прикриттям виводу цивільних росіяни групами заходили в підвали і будинки в Олешках.

Російська влада цього не заперечує. Речник Путіна Пєсков сказав: "Це абсолютно звичайна практика в таких ситуаціях". Тобто з боку Москви ніхто навіть не заперечує, що вони завели в Олешки велику кількість своєї піхоти.

Про це кажуть в 34-ій бригаді морської піхоти. Українські військові також кажуть, що росіяни риють підземні тунелі на Херсонщині.

Війна в дніпровських плавнях / Скріншот КРИМ Реалії / 34 ОБрМП

34 ОБрМП повідомляє, що є окремі ділянки з підземними тунелями на лівобережжі Херсонщини. Йдеться про лабіринти, де ходи становлять від 50 до 150 метрів. Це виключно для того, аби ховався особовий склад російських окупантів і міг переходити з однієї позиції в іншу під землею.

Українські військові дійсно теж проводять свої операції на лівому березі Херсонщини. Це визнають представники 34-ї бригади. Йдеться про район Придніпровського, трохи вище течії від Антонівки і Антонівського мосту, зруйнованого бойовими діями.

Приблизно в цьому районі, де річка Конка впадає в Дніпро, українська морська піхота проводить свої операції. Журналісти "Крим.Реалії" продемонстрували, як українські морські піхотинці працюють у цьому районі.

Ми бачимо зруйнований залізничний міст через Дніпро і роботу українських військових на берегах річки Конка і Дніпра. Деталями командування не ділиться, але начштабу 34-ї окремої бригади морської піхоти полковник Алім Керімов обережно повідомляє, що морська піхота просувається.

Війна в дніпровських плавнях / Скріншот КРИМ Реалії / 34 ОБрМП

Офіцер+ каже, що українські війська тримають рубежі в цьому районі, позиції там, де вони знаходяться, і в той же час просуваються, штурмують позиції противника, визначені в ході цієї операції.

Тобто відбулася ротація, закріплення на лівому березі, певне просування і передача позиції іншому підрозділу, просування далі. Яка це глибина проникнення — сказати складно, але ймовірно це в межах сірої зони, яку видно на мапі DeepState, тобто кілька кілометрів, може до підходів до села Піщанівка.

Таке пересування треба забезпечувати з повітря і логістично. Ми вже мали гіркий досвід операції в Кринках, яка була дуже кровопролитною і супроводжувалася значними втратами. Тут ідеться, очевидно, про менш масштабну операцію, яка має свої завдання.

Але морська піхота активно продовжує діяти в долині річки Дніпро, неподалік Херсона. Це факт. І ми будемо чекати більшої кількості новин від наших військових, морських піхотинців із південного напрямку.

Огляд подій війни 9 листопада 2026 – дивіться відео: