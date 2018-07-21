Оголосили конкурс на назву для апарату, який відправиться на Марс

Європейське космічне агентство шукає назву для апарату, який відправиться на Марс у 2020 році.

Про це мовиться на сайті агентства.

Запропонувати ім'я для марсохода Європейському космічному агентству може кожен. У заявці потрібно написати свою версію імені марсохода та у 150 знаках пояснити свій вибір.

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Головних правил три:

назва не повинна бути задіяною в інших космічних місіях; це може бути слово, словосполучення або абревіатура; якщо ви пропонуєте ім'я людини, то це має бути людина, яка померла до 10 жовтня 1993 року.

Переможця визначить Тім Пік і Космічне агентство Великобританії.

Наразі робоча назва місії, яка відправиться на Марс – ExoMars.

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