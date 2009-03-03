Огризка звільнили

Володимир Огризко більше не міністр.

Верховна Рада звільнила його з посади керівника МЗС - 250 голосів за. Позбутися крісла дипломату допомогли самі ж коаліціянти - 49 голосів дали БЮТівці.Формальним приводом для звільнення Огризка став його звіт по рішенню Гаазького суду щодо острову Зміїний. Крім того опоненти згадали дипломату перепалку з Черномирдіним та директиви закордонним посольствам. Представники НУНСівської групи "За Україну!" відразу ж оголосили про змову всередині БЮТу і зажадали, аби їхні колеги по фракції негайно написали заяви про вихід з коаліції.В`ячеслав Кириленко (народний депутат, фракція НУ-НС, група "За Україну!"): "Та частина НУНСу. яка входить до коаліції, якщо вони дійсно сповідують патріотичні принципи, не на словах, а на ділі, сьогодні мають прийняти рішення про вихід з коаліції. По-друге, це означає. що рішення про звільнення Огризко прийняла особисто прем`єр-міністр Юлія Тимошенко, тому що в її фракції ніколи немає розбіжностей".Тимошенко такі звинувачення відкидає, хоча й визнає - Огризко як міністр її не влаштовував, проте зараз не найкращий час для його звільнення. Самі ж бютівці говорять, що нинішнє голосування - лише прояв демократії у фракції.Андрій Кожем`якін (народний депутат, заступник голови фракції БЮТ): "Депутатам, які підтримали постанову за відставку буде, що сказати під час виступів на фракції, тобто з аргументувати свою позицію".Натомість у Блоці Литвина те, що бютівці називають демократією, вважають звичайним бартером.Олег Зарубінський (народний депутат, голова фракції блоку литвина): "БЮТ допоміг ПР відправити огризка у відставку, а ПР допомогла БЮТ проголосувати за те. щоб вибори, які мали відбутися в тернопільській області за тиждень не відбулись".Тим часом правники вже говорять про можливі юридичні наслідки рішення парламентарів. Так, міністр юстиції Микола Оніщук вважає, що звільнення Огризка призвело до виникнення колізії - за тлумаченням Конституційного суду, парламент має право без подання Президента звільняти главу МЗС та оборони, у той час як згідно з чинним законом про Кабмін, який ухвалювали вже після оголошення рішення суддів, звільнення цих урядовців відбувається виключно за поданням Президента.Микола Оніщук (міністр юстиції України): "Є абсолютно очевидним, що ця колізія має бути вирішена або КС, через надання відповідного роз’яснення свого рішення, або подання уповноважених на те законом суб’єктів рішення стосовно конституційності окремих положень закону про Кабінет міністрів. чи то КС може змінити свою позицію".Олександр Єфремов (народний депутат, заступник голови фракції Партії регіонів): "Коли ми виносили в зал на розгляд цей проект ухвали, то юристи дуже ретельно його відпрацьовували. Тут порушення законодавства немає. ВР мала право прийняти цю ухвалу. Воно буде підписано головою ВР. У мене в цьому немає сумнівів".Нардепи чекають від глави держави нову кандидатуру на посаду керівника МЗС - Президент обіцяє оголосити прізвище у визначені конституцією терміни, хоча й назвав рішення депутатів необґрунтованим та несвоєчасним. Тим часом в парламентських кулуарах ширяться чутки про появу тріщин у коаліції. Говорять про можливий вихід з неї НУНСівців Бориса Тарасюка та Юрія Ключковського.