Про це в середу, 25 вересня, очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін розповів в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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Російські ДРГ намагаються прорватися у Вугледар

Відповідно до його слів, на підступах до Вугледара українські військові спалили "величезну кількість ворожої техніки".

На околицях міста ворога ще немає, заходять ДРГ, але наші захисники намагаються їх вибити, тобто місто ще не захоплене, і будемо сподіватися, що цього не буде,

– розповів Філашкін.

Наразі у місті залишаються близько сотні людей. Зазначається, що вони відмовляються виїжджати. До Вугледара вже майже не завозять гуманітарну допомогу, оскільки усі шляхи прострілюються.