Оксана-розлучниця

Співачка Оксана Почепа оголосила про свій зв'язок з Мелом Гібсоном.

Західні мас-медіа уже кілька днів намагаються з'ясувати яка саме співачка на ім'я Оксана може бути тією таємною коханкою Мела Гібсона, роман з якою змусив актора розлучитися зі своєю дружиною. Згідно з останніми новинами від британського таблоїду The Sun, свої права на Мела Гібсона висунула російська виконавиця Оксана Почепа. Співачка стверджує, що знає актора вже з минулого літа і що у них досить серйозні відносини.Нагадаємо, що нещодавно дружина Гібсона Робін подала документи на розлучення. Офіційна причина - нерозв'язні суперечності. Однак, у кількох західних ЗМІ з'явилося повідомлення, що розлучитися колишнє подружжя змусив зв'язок Мела Гібсона із російською співачкою Оксаною. Зокрема, ресурс TMZ висунув припущення, що йдеться про Оксану Колєснікову, з якою актор познайомився у Беверлі-Хілз. Однак, схоже що в житті у Мела Гібсона було більше Оксан ніж очікувалося.