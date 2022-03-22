Понад 10 людей постраждали. Вони з різними ступенями важкості перебувають у лікарні.

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Наслідки атаки

Місто залишилося взагалі без комунікацій. Також зруйновані інші будівлі. Про вид зброї та інші деталі наразі невідомо – їх уточнюють.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай наголосив на тому, аби люди не займалися поширенням дезінформації.

"Найголовніше – не публікуйте світлини з місця трагедії. Будьте обережні, російські літаки в небі Луганщини, перебувайте в укриттях", – написав Гайдай.