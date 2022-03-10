Ба більше, в листівках орки насмілились закликати українських військових до того, щоб ті склали зброю. Вони нахабно брешуть, що влада належить народу.

Які фейки поширюють у листівках

У таких посланнях Росія вкотре цинічно наголошує, що цивільним нічого не загрожує. Це при тому, що окупанти безжально бомблять наші міста та вбивають людей.

Мелітопольцям орки насмілились рекомендувати, щоб ті їх слухали. Мовляв, давайте взаємодіяти разом. Вказали й на пропагандистські телеграм-канали, де буцімто можна читати достовірну інформацію. Серед них назвали й канал путінського посіпаки Володимира Соловйова.

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