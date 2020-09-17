Проросійські бойовики на Донбасі знову порушили режим припинення вогню. Вони здійснили кілька провокативних вистрілів зі стрілецької зброї.

Про це інформує штаб ООС. Відомо, що ворожі підрозділи відкрили вогонь в бік українських позицій біля Новогригорівки.

Тим часом Повернення всіх наших людей і територій є пріоритетом, – що сказав Зеленський на Львівщині

Втім, неприцільні постріли не становили загрози для українських воїнів. Відтак, на них захисники не відповідали вогнем.

На щастя, бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів серед українських військовослужбовців немає.

Новогригорівка на мапі:

Тим часом за добу рятувальники розмінували майже 7 гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення 15 знайдених вибухових пристроїв.

Окрім того, рятувальники ООС відремонтували 13 житлових будинків, пошкоджених раніше обстрілами.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

Зверніть увагу! З 27 липня 2020 року на Донбасі триває режим припинення вогню, який постійно порушують проросійські бойовики. Зазвичай їх дії мають провокаційний характер: вони стріляють неприцільно та таким чином намагаються змусити українських бійців відкрити вогонь у відповідь.



Втім, перші прицільні обстріли зі сторони противника відбулись 6 вересня. У результаті один український боєць загинув, ще один отримав поранення.