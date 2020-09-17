Окупанти відкрили вогонь біля Новогригорівки: що про це відомо
Проросійські бойовики на Донбасі знову порушили режим припинення вогню. Вони здійснили кілька провокативних вистрілів зі стрілецької зброї.
Про це інформує штаб ООС. Відомо, що ворожі підрозділи відкрили вогонь в бік українських позицій біля Новогригорівки.
Тим часом Повернення всіх наших людей і територій є пріоритетом, – що сказав Зеленський на Львівщині
Втім, неприцільні постріли не становили загрози для українських воїнів. Відтак, на них захисники не відповідали вогнем.
На щастя, бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів серед українських військовослужбовців немає.
Новогригорівка на мапі:
Тим часом за добу рятувальники розмінували майже 7 гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення 15 знайдених вибухових пристроїв.
Окрім того, рятувальники ООС відремонтували 13 житлових будинків, пошкоджених раніше обстрілами.