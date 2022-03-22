Зокрема, це були штурмовики та винищувачі. Про це повідомили в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ.

Також у це день У Маріуполі збили ворожий літак, який нещадно обстрілював місто

Спершу розвідують, а потім атакують

У повідомленні наших захисників мовиться, що вороги не лише завдавали удари літаками. Вони також вели активну розвідувальну діяльність.

До завдавання ударів по об'єктах залучались літаки бомбардувальної, штурмової та винищувальної авіації. З метою ведення повітряної розвідки об'єктів на території України ворог задіяв 5 літаків-розвідників,

– підсумували в ЗСУ.

Проте важливо, що дані про кількість літаків були актуальними станом на 18 годину. Тому до кінця доби може бути зафіксовано більше апаратів.

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