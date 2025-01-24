Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Львівську облраду. У дописі йдеться, що Олег Кузенко був депутатом від партії "Свобода" у 2010–2014 роках і залишався активним громадським та політичним діячем.

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Війна забрала життя депутата Львівської облради

Старший солдат Олег Кузенко вважався зниклим безвісти з березня 2022 року.

До Небесного Легіону відійшов Герой Кузенко Олег Васильович, 1967 року народження. Старший механік-водій механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону військової частини А0998,

– зазначили у ВО "Свобода".

Голова Новороздільської громади Ярина Яценко уточнила, що 55-річний Олег Кузенко загинув 26 березня 2022 року під Попасною на Луганщині.

Орки повернули його останки під час репатріації (обміну тілами загиблих). Тож через майже три роки зустрічатимемо Героя у Новому Роздолі. Активний громадянин, патріот, депутат Львівської обласної ради VI скликання. Від імені всієї громади приношу співчуття рідним і близьким загиблого,

– написала Ярина Яценко.

До слова, на фронті 16 січня загинув кримськотатарський воїн Длявер. У нього залишилися дружина та троє дітей.